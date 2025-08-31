Es tendencia:
¡No valió! El motivo por el cual se anuló el gol de Jorge Ruvalcaba en Pumas UNAM vs. Atlas

El canterano universitario abría el marcador para su equipo, pero Martín Molina lo invalidó a instancias del VAR.

Por Juan Ignacio Barbieri

Ruvalcaba le ganó la posición a Ferrareis y definió, pero el gol fue invalidado.
Pumas UNAM y Atlas empatan a cero al cabo del primer tiempo en el Estadio Olímpico Universitario por la séptima fecha del Apertura 2025. Los Felinos estuvieron más cerca del gol que los Zorros e incluso consiguieron llevar el balón al fondo de la red por intermedio de Jorge Ruvalcaba, aunque su anotación fue anulada por el árbitro Martín Molina a instancias del VAR.

Tras recibir un pase flotado de Adalberto Carrasquilla, el canterano universitario le ganó la posición a Gustavo Ferrareis y definió ante la salida de Camilo Vargas para causar el delirio en Ciudad Universitaria. Sin embargo, tras una larga revisión de poco más de siete minutos, el colegiado fue citado por sus colegas del video-arbitraje para revisar la jugada.

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes, y a lo anunciado posteriormente por el juez, hay una mano de inmediatez del jugador auriazul en la previa del gol. Cabe destacar que, según marca la regla 12, la intencionalidad no es juzgada en este caso, por lo que todos los tantos que se producen con una mano previa e inmediata del atacante son anulados.

