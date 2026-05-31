El joven delantero mexicano será parte del combinado nacional que disputará el certamen internacional y usará el dorsal que usaba el ex jugador del Tri.

La Selección Mexicana, con el entrenador Javier Aguirre a la cabeza, reveló la lista de los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026, donde el país será uno de los anfitriones. El Tri buscará estar a la altura luego de lo que fue el fracaso de Qatar 2022.

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Una de las grandes esperanzas que tiene la nación azteca de cara a la justa mundialista es la presencia de un joven jugador que, a fuerza de muy buenos partidos y muchos goles, se hizo un lugar en el listado pese a su edad. Además, siendo un jugador que tiene proyección europea.

Se trata del delantero de Chivas, Armando González, que con 23 años debutará de manera oficial en un torneo de esta envergadura. Su gran temporada 2025-26 no solo lo catapultó a la Selección, si no que también a ser parte de un selecto grupo de jugadores que estarán en la competencia.

Armando González se tansformó en una pieza clave para Chivas en el último curso. [Foto: Getty Images]

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El atacante viene utilizando el dorsar 14 en el combinado nacional, un número con fuerte peso en los últimos años ya que fue utilizado por Javier Hernández, unos de los futbolistas mexicanos con mejor trayectoria en los últimos 20 años y que ha sido una pieza clave en el conjunto nacional.

Cabe recordar que en el certamen anterior, de Qatar 2022, su dorsar fue usado por Erick Gutiérrez. En ese entonces el futbolista tenía 27 años y jugaba para el PSV de Países Bajos, uno de los equipos más importantes de Europa y uno de los más grandes de su país.

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En esa ocasión, el jugador apenas jugó poco más de medio tiempo. De los tres encuentros de la Fase de Grupos solo participó en uno, en la Fecha 2 ante Argentina. No fue titular pero ingresó a los 42 minutos del primer tiempo por Andrés Guardado.

Por otro lado, su buen presente ha despertado, según diferentes reportes, el interés de equipos de Europa como el Feyenoord de Países Bajos y Borussia Dortmund de Alemania. También hay rumores Celtic de Escocia, West Ham de Inglaterra o hasta el Barcelona de España, pero los dos primeros son los equipos que podrían fichar al jugador tras el torneo de selecciones.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Armando González en Chivas?

En lo que respecta al útimo curso, donde tuvo un protagonismo sin igual, el jguador disputó 35 encuentros con la playera rojiblanca, siendo titular en 31 de los mismos. Marcó la enorme cifra de 24 anotaciones y hasta se dio el gusto de realizar 2 asistencias. En la mayor del Tri ya lleva disputados 7 partidos y marcó un gol.

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En síntesis