En un encuentro atípico y abrumador, Tigres UANL recibió una verdadera paliza y se llevó un resultado totalmente impensado de su visita a Tijuana: los ‘Felinos’ perdieron por ¡3-0! ante Xolos en la ida de los cuartos de final. El conjunto auriazul comenzó realmente con el pie izquierdo su transitar en la Liguilla, y deberá trabajar mucho para revertir la serie y seguir en carrera.

Pese a contar con todas sus figuras a disposición, desde el mal planteamiento de Guido Pizarro se erigió la derrota de los ‘Universitarios. Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora anotaron los goles para el dueño de casa, que le propinó una goleada inesperada a los Tigres. Un marcador que pone contra las cuerdas a los de Nuevo León, más allá de tener que definir en casa.

La revancha de esta serie que inició agitada se disputará en el ‘Volcán’ el fin de semana, donde el equipo regio deberá tener una actuación perfecta. En este sentido, hay sólo dos resultados que le permitirían clasificar a las semifinales eliminando a Xolos en el encuentro de vuelta de los cuartos de final. El panorama es complejo pero posible para un equipo lleno de estrellas.

Todo Tigres, contrariado tras la goleada [Foto: Getty]

En primer lugar, ganar por cuatro goles de diferencia o más le aseguraría a Tigres un boleto directo a la próxima instancia de los Playoffs de este Torneo Apertura 2025. Un marcador con esa ventaja lo haría llevarse un triunfo global en la serie, dejar en el camino a los de Tijuana y meterse entre los cuatro mejores equipos de esta edición de la Liga MX.

Sin embargo, también hay otro escenario más fáctible que, gracias a la normativa del certamen, lo haría sacar boleto a la siguiente fase: pese al 0-3, ganando por tres tantos de diferencia también calificaría a semifinales. Esto tiene que ver con que el reglamento señala que, en caso de empate global en la serie, avanzará de ronda el equipo mejor posicionado en la tabla general; en este caso, Tigres UANL.

Bajo estas circunstancias, perder, empatar o ganar por uno o dos goles lo dejarían eliminado al elenco de Nuevo León del Torneo Apertura. Deben ganar por lo menos 3-0, 4-1, 5-2 o por cualquier resultado con tres goles de ventaja para poder aspirar a jugar semifinales. De cualquier otro modo, quedarían afuera de la Liguilla y sin posibilidades de aspirar al título de esta temporada.

¿Cuándo juegan Tigres y Xolos la vuelta de los cuartos de final?

El segundo enfrentamiento de la serie de cuartos de final se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre, desde el Estadio Universitario de Nuevo León (El Volcán), a partir de las 21.10 horas del Centro de México -misma hora local-. Esta revancha contará con la transmisión de las pantallas de Azteca 7, FOX, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network para todo el país.

El resumen del juego de ida entre Xolos y Tigres: