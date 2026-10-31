A continuación podrás estar al tanto de dónde seguir por televisión y streaming el juego desde el Estadio Akron.

El Apertura 2026 prepara una cita imperdible en Guadalajara para esta tarde, cuando las Chivas regresen a casa para cruzarse ante el Atlante. Se trata de un duelo de realidades totalmente opuestas, con equipos ubicados en extremos contrarios de la tabla. No obstante, todo puede suceder en un partido de futbol de este estilo.

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El dueño de casa se encuentra ante una posibilidad muy seductora, si el ‘Rebaño’ gana, será puntero transitorio del campeonato, por lo menos hasta que juegue América. Por ello, más allá de tener más jerarquía que su oponente de turno, el conjunto de Gabriel Milito deberá hacer las cosas bien para llevarse la victoria del Akron.

Cuando los aficionados prendan la TV buscando la transmisión del Chivas vs. Atlante, se darán cuenta que el encuentro no va por TV abierta en México esta tarde. Los fanáticos no podrán sintonizar el partido en forma gratuita en ninguna parte del territorio nacional dado que los habituales canales gratis no están habilitados.

Si Atlante no gana hoy, quedará eliminado [Foto: Getty]

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En esta oportunidad, el compromiso no estará disponible en la televisión abierta ya que Amazon Prime Video cuenta con los derechos exclusivos de los juegos de Chivas de local. La plataforma de streaming posee un acuerdo comercial firmado para ser la única pantalla que transmite los cotejos del Guadalajara en su cancha.

Por esa razón, no es solo que el enfrentamiento entre Chivas y Atlante no se podrá seguir por TV abierta. Es que directamente no se podrá ver por televisión en ninguna señal. Y de manera online únicamente podrán mirar el partido en vivo y en directo aquellos que tengan una cuenta en el mencionado Amazon Prime Video.

Este segundo encuentro del día en la Liga MX estará comenzando a las 19.07 horas del Centro de México este sábado 31 de octubre. El Estadio Akron prepara una entrada multitudinaria de aficionados, que sueñan con que Chivas llegue a la punta del Apertura 2026. Del otro lado, Atlante y Miguel Herrera buscarán dar la sorpresa.