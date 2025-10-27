Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Qué resultado necesita Pumas UNAM ante Xolos para soñar con el Play-In del Apertura 2025

Pumas afronta los últimos dos partidos de la Liga MX con urgencias en busca de lograr su objetivo.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas busca alcanzar el Play-In
© Getty ImagesPumas busca alcanzar el Play-In

Pumas UNAM empató el sábado pasado con Club León y desaprovechó una de sus últimas oportunidades pensando en el Play-In del Apertura 2025. Sin embargo, al equipo de Efraín Juárez todavía le quedan por disputar dos partidos en el torneo.

Publicidad

El siguiente desafío de los Felinos es contra Xolos el próximo domingo. Pumas recibe a CU a partir de las 12:00hs (CDMX) y no es un partido más porque del resultado de ese encuentro puede depender si el club auriazul sigue o no con vida en la Liga MX.

La primera respuesta de Martín Anselmi tras el llamado de Pumas UNAM

ver también

La primera respuesta de Martín Anselmi tras el llamado de Pumas UNAM

Está claro que el resultado que más le conviene a Pumas es la victoria frente a Tijuana para acrecentar sus chances, aunque no depende de sí mismo. Si no le gana a Xolos, tendría que ver cómo fueron los resultados de otros equipos que tiene por encima (Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas, por ejemplo) para saber si continúa con chances.

Lo que ocurre con los otros equipos es fundamental, porque incluso si Pumas no le gana a Xolos el equipo de Efraín Juárez aún tendría chances de alcanzar el Play-In en la última jornada si es que otros resultados lo ayudan a continuar con vida. Pero es evidente que si suma 6 puntos en los dos partidos restantes estará más cerca de lograr su objetivo.

Publicidad
Pumas UNAM tomó una decisión con el futuro de Efraín Juárez en el equipo

Efraín Juárez, el más criticado en Pumas (Getty Images)

Aunque ganar dos encuentros no parece una gran epopeya, sí lo es para Pumas considerando que no obtiene un triunfo en la Liga MX desde hace 7 partidos. La última victoria del club auriazul fue en septiembre, cuando derrotó por 4-1 a Mazatlán en la octava jornada.

El escenario ideal del equipo de Efraín Juárez es ganarle a Xolos y a Cruz Azul y llegar a los 21 puntos. Pero no alcanza con eso, ya que los resultados de otros equipos como Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas deberán beneficiar a Pumas para alcanzar el Play-In y evitar que el torneo sea un fracaso.

Publicidad

En síntesis

  • Pumas UNAM no gana en Liga MX desde hace 7 partidos.
  • Pumas necesitaría sumar 6 de 6 en los últimos dos partidos para intentar alcanzar el Play-In.
  • Pumas recibe a Xolos el próximo domingo.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La primera respuesta de Martín Anselmi tras el llamado de Pumas UNAM
Pumas de la UNAM

La primera respuesta de Martín Anselmi tras el llamado de Pumas UNAM

La insólita declaración de Efraín Juárez tras el empate con León
Pumas de la UNAM

La insólita declaración de Efraín Juárez tras el empate con León

Pablo Bennevendo apoyó a Efraín Juárez tras las críticas recibidas
Pumas de la UNAM

Pablo Bennevendo apoyó a Efraín Juárez tras las críticas recibidas

Dani Alves sorprende como predicador evangelista
Pumas de la UNAM

Dani Alves sorprende como predicador evangelista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo