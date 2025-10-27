Pumas UNAM empató el sábado pasado con Club León y desaprovechó una de sus últimas oportunidades pensando en el Play-In del Apertura 2025. Sin embargo, al equipo de Efraín Juárez todavía le quedan por disputar dos partidos en el torneo.

El siguiente desafío de los Felinos es contra Xolos el próximo domingo. Pumas recibe a CU a partir de las 12:00hs (CDMX) y no es un partido más porque del resultado de ese encuentro puede depender si el club auriazul sigue o no con vida en la Liga MX.

Está claro que el resultado que más le conviene a Pumas es la victoria frente a Tijuana para acrecentar sus chances, aunque no depende de sí mismo. Si no le gana a Xolos, tendría que ver cómo fueron los resultados de otros equipos que tiene por encima (Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas, por ejemplo) para saber si continúa con chances.

Lo que ocurre con los otros equipos es fundamental, porque incluso si Pumas no le gana a Xolos el equipo de Efraín Juárez aún tendría chances de alcanzar el Play-In en la última jornada si es que otros resultados lo ayudan a continuar con vida. Pero es evidente que si suma 6 puntos en los dos partidos restantes estará más cerca de lograr su objetivo.

Efraín Juárez, el más criticado en Pumas (Getty Images)

Aunque ganar dos encuentros no parece una gran epopeya, sí lo es para Pumas considerando que no obtiene un triunfo en la Liga MX desde hace 7 partidos. La última victoria del club auriazul fue en septiembre, cuando derrotó por 4-1 a Mazatlán en la octava jornada.

El escenario ideal del equipo de Efraín Juárez es ganarle a Xolos y a Cruz Azul y llegar a los 21 puntos. Pero no alcanza con eso, ya que los resultados de otros equipos como Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas deberán beneficiar a Pumas para alcanzar el Play-In y evitar que el torneo sea un fracaso.

