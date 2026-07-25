'La Máquina' confirmó el equipo con la gran novedad de que su artillero no será de la partida. ¿Qué ocurrió?

Cruz Azul, vigente campeón del futbol mexicano, buscará continuar la fila de éxitos en el plano doméstico cuando choque ante el temible Toluca este sábado 25 de julio. ‘La Máquina’ se verá las caras ante su predecesor ganador de la Liga MX, en el correspondiente Campeón de Campeones 2026, donde buscará volver a levantar un trofeo.

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Por la relevancia trascendental de este partido (Joel Huiqui lo denominó “el más importante del semestre”), impactó fuerte una noticia de último momento previo al partido. Christian Ebere no será parte del cuadro titular de Cruz Azul para enfrentar al Toluca esta tarde-noche en Estados Unidos, siendo el mejor delantero de la plantilla.

Lo más curioso es que en la antesala del encuentro, fue toda una complicación el trámite administrativo para permitirle viajar e ingresar a los Estados Unidos, lo que finalmente se resolvió. Aún así, habiendo hecho el esfuerzo para que el ‘9’ esté presente en el grupo y sea parte del Campeón de Campeones 2026, no está en la formación.

Ebere viene de marcar para Cruz Azul [Foto: Getty]

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A esa situación que llamó la atención se le agregó el recuerdo de que el cuerpo técnico lo había ‘preservado’ en el último partido ante Puebla, pensando en este cruce ante Toluca. Christian Ebere había sido suplente en ese encuentro, y de hecho le tocó ingresar, jugar poco más de veinte minutos y convertir el gol del triunfo en el final.

Con estas circunstancias y a la espera de la confirmación oficial, queda en evidencia que está siendo cuidado ante la chance de ser vendido a Vasco Da Gama. Las negociaciones entre Cruz Azul y el club brasileño son de público conocimiento y se espera que los sudamericanos envíen una nueva propuesta en las próximas horas.

Ante tal escenario, el entrenador de ‘La Máquina’ pondrá a los que considera que mejor están para afrontar este partido crucial por el Campeón de Campeones 2026. Por ese motivo, Gabriel ‘Toro’ Fernández tendrá la responsabilidad de ser el centrodelantero titular ante el Toluca, con Christian Ebere con chances de sumar algunos minutos desde el banco.

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La alineación confirmada de Cruz Azul sin Christian Ebere: