Descubre en profundidad al escenario de la gran final de este sábado en los Estados Unidos.

El Campeón de Campeones 2026 pondrá cara a cara a dos de las potencias contemporáneas del futbol mexicano, que se han repartido los últimos trofeos locales e internacionales. De Toluca y Cruz Azul saldrá el vencedor de la gran final y por lo tanto el equipo que levantará la Copa este sábado 25 de julio, en los Estados Unidos.

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Para albergar esta edición del histórico certamen, la organización seleccionó al Dignity Health Sports Park como el establecimiento que recibirá el duelo de titanes de hoy. Esta competición obliga a ambas fanaticadas a trasladarse al país vecino, ya que recientemente este partido decisivo no se viene llevando a cabo en suelo mexicano.

El Dignity Health Sports Park es la casa de Los Ángeles Galaxy, la reconocida institución que milita en la Major League Soccer. El conjunto angelino alquila su propio estadio para la celebración del Campeón de Campeones. No es una novedad tampoco, ya que el año pasado este encuentro también se disputó en esta misma sede.

El recinto donde jugarán Toluca y Cruz Azul está ubicado en la ciudad de Carson, en California, dentro del campus de la Universidad de California State, Dominguez Hills. Este estadio forma parte de un mega-predio deportivo que también incluye canchas recreativas de distintas disciplinas, un velódromo y una pista de atletismo.

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La cancha de LAG cuenta con una capacidad para hasta 27 mil espectadores, y para el Toluca vs. Cruz Azul del Campeón de Campeones 2026 los boletos ya están agotados. Se trata de uno de los estadios más pequeños de los Estados Unidos, y aunque ha albergado algunos eventos de NFL, su principal utilidad es para el futbol.

La casa de LA Galaxy recibirá el Toluca-Cruz Azul [Foto: Getty]

Inaugurado en junio de 2003, el Dignity Health Sports Park fue remodelado el año pasado, donde se instalaron nuevas pantallas LED gigantes, zonas premium, suites y puestos gastronómicos modernos. El recinto tiene una estructura abierta, sin techo completo, con cuatro tribunas principales que rodean el campo y un terreno de césped natural.

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Pese a su tamaño reducido, este estadio está muy bien considerado por los organismos para ser sede de este tipo de eventos como el Campeón de Campeones 2026. Por ejemplo, ya se sabe que será anfitrión de los Juegos Olímpicos 2028, recibiendo a miles de deportistas, por lo que vale la pena ir conociéndolo y adentrándose en él.

Un recorrido por el Dignity Health Sports Park de Carson: