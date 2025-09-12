En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Necaxa recibe a Juárez con la intención de ganar para escalar en un tabla de posiciones donde quedó muy atrás. El partido será este viernes 12 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes.

Para este duelo, el director técnico Fernando Gago no contará con una pieza clave del equipo. El delantero Díber Cambindo fue expulsado la jornada anterior ante Xolos por doble amonestación y deberá cumplir con una fecha de suspensión.

¿Quién será el reemplazo de Díber Cambindo en Necaxa vs. Juárez?

Con esta noticia, el delantero argentino Tomás Badaloni se sumará al frente de ataque y reemplazará al colombiano. El argentino quiere pelearle el lugar y tendrá su chance. Pavel Pérez y Johan Rojas se sumarán por los costados para conformar un tridente de ataque.

¿Cuál será la alineación de Necaxa vs. Juárez sin Díber Cambindo?

Sin Díber Cambindo el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Bravos: Unsain; Jacob, Peña, Rodríguez, Rossano; Rosero, Palavecino, De Buen; Pérez, Badaloni y Rojas.