El Estadio Jalisco será el anfitrión de un atractivo espectáculo esta noche, cuando Atlas se vea las caras ante el temible Cruz Azul, en la continuidad de la Liguilla del futbol mexicano. En Guadalajara, se disputará el compromiso de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, donde ambos buscarán lograr una ventaja de cara a la revancha.

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Como en cada partido y más aún en esta instancia decisiva de la temporada, los dos equipos pondrán la cancha lo mejor que tienen. No obstante, en el caso de Cruz Azul, ‘La Máquina’ tendrá una baja importante: Erik Lira. El capitán celeste quedó fuera de la convocatoria del cuadro visitante para el encuentro clave ante Atlas de este sábado.

El referente del cuadro cementero no será parte de un duelo tan trascendental como un partido de cuartos de final de Liguilla. Sin embargo, hay una causa que excede al jugador: fue convocado a la Selección Mexicana y debió irse a la concentración del ‘Tri’. Esta situación no afecta sólo a Cruz Azul sino también a otros equipos que disputan la Fiesta Grande.

Erik Lira no estará en toda la Liguilla por la Selección [Foto: Getty]

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Si bien es un orgullo y un honor para el futbolista ser llamado al seleccionado, también es cierto que su equipo pierde a un titular indiscutido y al gran ‘motor’ que tiene La Máquina. Sin dudas, será una baja muy sensible en la serie ante Atlas, sin contar con otro futbolista en su posición de la calidad que tiene Erik Lira ni tampoco el sacrificio que ofrece.

En este sentido, una de las incógnitas a descifrar es cómo responderá Cruz Azul a la ausencia de Erik Lira en el equipo. Esto, ya que no se había perdido un partido ¡en todo el año! De hecho, para buscar el último encuentro oficial que no jugó el mediocampista para la escuadra celeste hay que irse hasta hace ocho meses, pues fue en octubre. Luego, estuvosiempre.

Sin su capitán, el conjunto cementero visitará a Atlas este sábado a las 21.00 hora CDMX en el Estadio Jalisco, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El compromiso será transmitido por televisión a través de las señales de TUDN y Canal 5, y por streaming a través de la plataforma ViX Premium y del canal de Youtube ‘Layvtime’.