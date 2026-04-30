Esteban Andrada fue noticia en los últimos días tras una fuerte agresión a Jorge Pulido durante un partido entre Real Zaragoza y Huesca por la segunda división del futbol español. El ex arquero de Rayados de Monterrey no pudo evitar la bronca y terminó siendo protagonista de un episodio que rápidamente generó repercusión.

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Andrade dijo, yo me voy a jubilar del futbol, pero lo voy a hacer de la mejor manera, y pego una piña hermosa pic.twitter.com/nng8f4HBh2 — ignacio (@NachitoBarbero_) April 26, 2026

Como consecuencia de lo ocurrido, Andrada recibió una durísima sanción de 13 partidos sin poder jugar, una suspensión que además abre un escenario complejo pensando en su futuro inmediato dentro del futbol profesional, que quedó manchado por esta situación.

El detalle no menor es que esa sanción debería cumplirse en el futbol mexicano, ya que el guardameta se encuentra a préstamo desde Rayados, lo que obliga al club regiomontano a evaluar con atención los pasos a seguir.

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En Monterrey ya siguen de cerca la situación y analizan diferentes alternativas en relación al futuro del arquero argentino, que quedó en el centro de la polémica por lo sucedido en España. En este contexto, el panorama se volvió aún más delicado y la dirigencia comienza a tomar decisiones importantes respecto a su contrato y a su continuidad.

La postura de Rayados

“En Rayados están muy pendientes sobre la situación de Esteban Andrada. Desde ya, se está analizando la posibilidad de rescindirle su contrato con Monterrey” ,informó el periodista mexicano Felipe Galindo, que sigue el día a día del club regio.

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Y luego dejó en claro que el próximo DT del equipo será clave para definir el futuro del futbolista argentino: “Todo esto a raíz de la suspensión de 13 partidos en la segunda división del fútbol español. Esto dependerá de la decisión del nuevo DT”.

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