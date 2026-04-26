En el marco de la Jornada 37 de la temporada 2025-26 de la Segunda División de España, Huesca y Real Zaragoza se enfrentaban en un duelo clave en la lucha por no descender. El partido terminó 1-0 en favor de los locales pero el hecho noticiable pasó por otra cuestión que es para repudiar.

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Tras ser expulsado por doble amarilla, Esteban Andrada, ex jugador de Rayados, lanzó un puñetazo al rostro del rival. La agresión desató una pelea entre jugadores. La jugada que detonó el conflicto ocurrió a los 95′, cuando el árbitro se dirigía al VAR para revisar una agresión sin balón. En ese momento, Andrada, que ya estaba amonestado, abandonó la portería para reclamar una doble caída dentro del área del Huesca.

El guardameta argentino encaró la situación con insistencia y terminó empujando a Pulido, capitán rival, acción que le costó la segunda amarilla. Tras ver la expulsión, el portero salió corriendo en dirección a este y le lanzó la piña en el rostro.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

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La agresión desencadenó una campal en el campo. Futbolistas de ambos equipos, junto a integrantes de cada cuerpo técnico, se involucraron en empujones y golpes en el centro de la cancha. Una imagen escandalosa para los propios y el mundo del futbol.

Real Zaragoza estudia tomar medidas tras el escándalo

Acorde a la información del periodista Germán García Grova informó a través de sus redes sociales que la institución analiza la sanción para el arquero. “El club estudia la posibilidad de no utilizar al arquero hasta que termine el campeonato. Además, desistiría de ejecutar la opción de compra“, escribió en un posteo en ‘X’.

Esteban Andrada rompió el silencio tras el escándalo

A través de un posteo que realizó el club español, el jugador hizo su descargo: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como lo soy. Así que, nada, estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente y la he tocado fuera del área con la mano“.

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Y agregó: “Me salí de de contexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer, porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera. También pedí disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento. Acá estoy para las consecuencias“.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

En síntesis

Esteban Andrada propinó un puñetazo al capitán rival en el duelo Huesca vs. Zaragoza.

propinó un al capitán rival en el duelo Huesca vs. Zaragoza. El árbitro expulsó al portero argentino al minuto 95 por una doble amarilla .

por una . Real Zaragoza analiza no utilizar al arquero y desistir de su opción de compra.