¿Por qué no juega Gilberto Mora en Pumas UNAM vs. Xolos por la Jornada 16 del Apertura 2025?

Gilberto Mora no está presente en el partido de Xolos frente a Pumas. El motivo de la ausencia de la joya.

Por Patricio Hechem

Pumas UNAM y Xolos se enfrentan este domingo 2 de noviembre en CU en un partido clave para ambos equipos. Si bien cada uno pelea por un objetivo distinto en la Liga MX, el duelo que comienza a las 12:00hs (CDMX) no deja de ser clave y los dos necesitan ganar.

Mientras que los Felinos luchan por alcanzar el Play-In, Xolos busca quedarse con la sexta posición de la tabla para llegar directamente a la Liguilla. Sin embargo, Tijuana sufrió un duro golpe en los últimos días relacionado con Gilberto Mora, una de sus grandes figuras.

Gilberto Mora se pierde el partido con Pumas por haber sufrido en un entrenamiento la fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda. La joya de la Selección Mexicana tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por esta situación.

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora?

Xolos no brindó más detalles acerca de la recuperación de Gilberto Mora, aunque los plazos que se estiman es que el joven podría volver a jugar en el primer partido del equipo ya sea en el Play-In o la Liguilla. Lo que es seguro es que la joya se pierde la Fecha FIFA de noviembre con México.

De esta manera, Sebastián Abreu no podrá contar con una de sus estrellas en el partido de este domingo ante Pumas y tampoco estará presente en la última jornada, cuando Xolos reciba a Atlas en lo que será el último juego de la etapa regular del Apertura 2025.

