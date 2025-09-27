¿Por qué no juega Guillermo Martínez en América vs. Pumas UNAM por la Jornada 11 del Apertura 2025?

Este sábado 27 de septiembre se disputa una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM. El partido, más allá de que es un duelo histórico, es clave para ambos equipos en un encuentro que inicia a partir de las 21:05hs (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por el lado de los Felinos, Pumas viene de perder por 3-1 con FC Juárez en la jornada doble. Fue un resultado inesperado para el equipo de Efraín Juárez, que venía de siete partidos invicto en la Liga MX. Y ahora el club auriazul deberá intentar ganarle al América sin Guillermo Martínez, su goleador.

El ‘Memote’ no forma parte de la alineación titular debido a que sufrió una molestia física en lo que fue la ya mencionada derrota ante los Bravos. Se creía que el goleador de Pumas podía recuperarse para este partido pero el descanso no fue suficiente.

De acuerdo a lo informado por la periodista Adriana Maldonado, Guillermo Martínez no pudo entrenarse con normalidad con el grupo. De esta manera, Efraín Juárez le dará la titularidad a José Juan Macías, quien viene mostrando un buen nivel desde su llegada.

Guillermo Martínez en la temporada 2025-26

El delantero de 30 años es el goleador de Pumas en este Apertura 2025 con 4 goles en 10 partidos. La ausencia de Guillermo Martínez se puede sentir, pero José Juan Macías tendrá la gran oportunidad de ser titular y de demostrar por qué Efraín Juárez confió en él.