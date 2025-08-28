Toluca, el campeón vigente del futbol mexicano y defensor del título, perdió algunas posiciones en la tabla de la Liga MX, y esa circunstancia, sumada a un leve bajón de rendimiento, llevó a muchos a describir el momento del equipo choricero como una “crisis” deportiva, quizás en forma apresurada pero dando argumentos sobre sus perspectivas.

Los ‘Diablos Rojos’ vienen de caer por 1-0 ante Cruz Azul, casi sin patear claramente a portería, y fueron relegados a la sexta colocación del Apertura 2025. Lógicamente, siguen estando en puestos de clasificación a Liguilla, pero la alta vara que se puso el propio Toluca llevó a muchos a alarmarse por algunas actuaciones irregulares del elenco escarlata.

Sobre este debate abierto se manifestó Hugo González, guardameta del Toluca, en la rueda de prensa previa al juego ante Atlético San Luis que disputarán este viernes. El experimentado arquero se mostró distante con ese pensamiento negativo y dio su punto de vista respecto a la discusión que especialmente se profundizó en las redes sociales en México.

“Sobre lo que mencionas de crisis, bueno es consecuencia de que este equipo se acostumbró y acostumbró a la gente a no perder; esa es la parte donde se pierde un partido o dos y todo se empieza a magnificar. Nosotros estamos tranquilos dentro del grupo y viendo siempre la parte positiva, ahora no va a haber tantos viajes y tanto desgaste, así que el equipo está listo y preparado para lo que viene y mostrar la mejor versión de Toluca, pues obviamente lo que queremos es calificar y pensar en el siguiente título”, se explayó el ex Mazatlán, contestando una de las filosas preguntas de los periodistas presentes.

Por otra parte, aseguró que el último marcador desfavorable en CDMX tampoco lo tomaron como algo positivo por el ‘aprendizaje’, ya que no les gusta perder. “Creo que nunca es un ‘buen momento’ para una derrota. Este equipo está acostumbrado a ganar y a ser protagonista siempre, y nos cuesta cualquier derrota, en cualquier momento siempre es complicado, este equipo no puede pensar en que existen ‘buenos momentos’ para perder. Entonces esto es difícil para nosotros, pero lo estamos llevando bien, creo que estamos en una posición donde podemos mejorar y seguir avanzando”, expresó con fastidio Hugo González en la sala de conferencias del Estadio Nemesio Diez.

Hugo González, su momento en Toluca y la ilusión del ‘Tri’:

El portero escarlata, que compite en el puesto con Luis Manuel García, no ocultó su felicidad por la decisión de llegar a los ‘Diablos Rojos’ en este mercado de fichajes, y sostuvo que está expectante ante una posibilidad de regresar a la Selección Mexicana si logra brillar dentro del campo de juego con la camiseta del Toluca campeón.

“Me siento contento la verdad, creo que desde el momento en que surgió la oportunidad de venir para acá fue algo que nunca dudé. Siempre hubo un momento de mi carrera donde había pensado en la oportunidad de jugar en Toluca, y ahora que se presentó la oportunidad no dudé un segundo en venir para acá, y cómo me han recibido y ver el cariño de la gente me motiva para seguir trabajando, mejorando y aportando cosas para el equipo. ¿Volver al Tri? Lo tengo en mente, lo tengo claro, tengo que seguir demostrando y haciendo las cosas bien, y mientras haga las cosas bien en el club, lo otro será consecuencia. Me seguiré enfocando en hacer bien las cosas en los minutos que tenga y seguir demostrando, para poder pensar en una posible convocatoria”, se sinceró González, que todavía debe ganarse la titularidad bajo los ojos de Antonio Mohamed.