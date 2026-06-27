El bicampeón de goleo de la Liga MX recibió el pronóstico más triste y será baja para todo lo que resta del año.

Golpe en Atlético San Luis: el conjunto rojiblanco comenzó la puesta a punto para la siguiente temporada con una noticia que nadie en la institución quería recibir. Joao Pedro sufrió la peor lesión de todas y no podrá ser parte del próximo campeonato junto al primer equipo, siendo baja para todo lo que queda por delante en 2026.

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El centrodelantero de los potosinos se había lastimado en el amistoso de este viernes ante Querétaro, donde debió ser sustituido luego de un duro impacto con un rival. Tras aquella situación, el jugador se sometió a estudios médicos que arrojaron el parte más pesimista, y que desafortunadamente harán que el atacante esté inactivo largo tiempo.

Consumada la evaluación pertinente, Atlético San Luis comunicó que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que ningún futbolista quiere pasar. A partir de ahora, Joao Pedro tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, y luego ya entrar en una breve etapa de reposo y posterior extensa rehabilitación.

Joao Pedro se pierde el Apertura 2026 [Foto: Getty]

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Bajo estas circunstancias, si bien el club prefirió no poner plazos para no meter presión al jugador, se espera que esté entre 7 y 8 meses de baja solo como parte de la recuperación. Después, una vez en forma física, deberá retomar su ritmo futbolístico con otro tramo de la preparación, por lo que podría tardar aún más en regresar a su nivel reciente.

En este mercado de fichajes, incluso, se había especulado con que Joao Pedro pudiese dar un salto profesional tras dos excelentes campañas con Atlético de San Luis. Ahora, cualquier posibilidad de traspaso queda trunca y postergada para el futuro, con su vínculo aún vigente a largo plazo con los rojiblancos que lo acompañarán en su recuperación.

Cabe recordar que Joao Pedro es actualmente bicampeón de goleo de la Liga MX: fue el máximo anotador en el último Clausura (14 tantos) y en el último Apertura (12 tantos). No solo será una gran pérdida temporal para Atlético de San Luis sin su mejor arma ofensiva, sino también como atractivo para el torneo de Primera División del futbol mexicano.