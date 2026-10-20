El mejor zaguero de los 'Universitarios' no integra la convocatoria para el compromiso de esta J13.

En la continuidad de la jornada 13 del Apertura 2026, la cena está servida esta noche y se aproxima un gran espectáculo futbolero que protagonizarán Tigres y León. El equipo de Víctor Manuel Vucetich quiere acentuar su remontada en este campeonato, y para ello tendrá que volver a ganar para escalar posiciones en la campaña.

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Los ‘Universitarios’ sumaron siete de los últimos nueve puntos y ya están en el decimotercer lugar del torneo. En caso de un triunfo ante León, pueden meterse en el ‘Top 10’ de esta Liga MX. No obstante, hoy tendrán una baja importante: la de Joaquim Pereira, zaguero central titular que no podrá ser parte del encuentro de este martes.

En esta ocasión, Joaquim se ausentará en el equipo de Tigres dado que sufrió una lesión en el último partido, que lo forzó a dejar la cancha antes de tiempo ante Chivas. Por esa razón, luego de someterse a estudios médicos más precisos, el experimentado defensa quedó descartado para el encuentro ante León de esta jornada 13.

Joaquim se pierde un juego clave ante León [foto: Getty]

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Tras la resonancia pertinente, Tigres confirmó que Joaquim presenta un desgarro muscular del tercio medio del bíceps grado 1. Además, el diagnóstico final agregó que posee también un edema sobre el semitendinoso en el tercio medio, que le aqueja dolencias. Así, la rehabilitación del jugador será día a día, sin plazos determinados.

Para el cuadro auriazul, se trata de una pérdida inesperada ya que Joaquim no se perdía un partido desde mayo, cuando venía de recuperarse de una lesión muscular. Desde entonces había jugado todos los partidos de Tigres en el año, prácticamente todos como titular, con una regularidad extraordinaria que se acaba de terminar.

Además de la baja de Joaquim, Tigres tendrá otra pérdida irreparable: la de Juan Brunetta, la gran figura del equipo y el más desequilibrante, que tampoco verá acción hoy. Ante León, Vucetich deberá rearmar el rompecabezas y reponerse a las ausencias para conseguir una victoria necesaria para seguir creciendo en este Apertura 2026.