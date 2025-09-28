Por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL visita a Querétaro en un duelo de realidades diferentes pero los dos necesitan la victoria. El partido será este domingo 28 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

Para este duelo, el director técnico Guido Pizarro no contará con una pieza que venía siendo titular. El atacante Ozziel Herrera no será parte del equipo y esperará su lugar en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se presume que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Ozziel Herrera en Querétaro vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el mediocampista Marcelo Flores se suma al conjunto titular por el sector izquierdo y será acompañante de los volantes ofensivos junto a Ángel Correa y Diego Laínez, todos por detrás del centrodelantero, André-Pierre Gignac. En el mediocampo central se ubicarán Juan Brunetta y Bernardo Parra.

¿Cuál será la alineación de Querétaro vs. Tigres UANL Ozziel Herrera?

Sin Ozziel Herrera el conjunto regiomontano formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Guzmán; Aquino, Angulo, Joaquim, Farfán; Parra, Brunetta; Lainez, Correa, Flores; y Gignac.