Tigres UANL no tuvo un buen arranque del 2025 y en la segunda mitad del año querían demostrar que podían estar a la altura de las circunstancias con el objetivo de volver a soñar con ser campeones de México a pesar de que compiten ante grandes equipos.

ver también ¿Llega a la Liga MX? La figura francesa de talla mundial que está interesado en dirigir a Tigres UANL

Los dirigidos por Guido Pizarro han sido muy irregulares hasta el momento, más allá de que se reforzaron muy bien con la llegada de un campeón del mundo como Ángel Correa, quién llegó proveniente desde Europa tras su paso por el Atlético Madrid.

Los felinos llevan una sola derrota en nueve partidos disputados, mientras que ganaron cuatro encuentros y empataron los cuatro restantes, mostrando un rendimiento irregular pero con momentos destacados que lo siguen poniendo como candidato.

Publicidad

Publicidad

Más allá de esto, muchos creen que el entrenador argentino no está a la altura y que todavía no está preparado para dirigir al primer equipo, ya que es su primera experiencia luego de tomar la decisión de retirarse y ocupar el lugar que dejó vacante Veljko Paunović.

Mientras tanto, en las últimas horas revelaron que un histórico que supo brillar en varios equipos del futbol europeo como el Real Madrid y el Chelsea, habría sido ofrecido para ser el DT del equipo mexicano. Hablamos del francés, Claude Makélélé.

ver también Gerardo Torrado habló sobre la continuidad de Guido Pizarro en Tigres UANL: “Tenemos que…”

¿Llegará Makélélé a Tigres?

El periodista Diego Armando Medina, en RG La Deportiva, informó que el francés se comunicó con André Pierre-Gignac y que su agente lo ofreció a Tigres. Sin embargo, la respuesta por parte de la directiva fue negativa, ya que confían en el proyecto de Pizarro.

Publicidad