¿Por qué no juega Fernando Gorriarán en Querétaro vs. Tigres UANL por la Jornada 11 del Apertura 2025?

Entérate el motivo de la ausencia del mediocampista auriazul en el juego de este domingo por la Liga MX.

Por Juan Ignacio Barbieri

Fernando Gorriarán se ausentará por segunda vez en el Apertura 2025.
Tigres UANL afrontará un nuevo examen en la Liga MX. Este domingo, a partir de las 17:00 horas (CDMX), el equipo de Guido Pizarro visitará a Querétaro en La Corregidora, donde buscará defender su racha de seis partidos sin derrotas (dos victorias y cuatro empates) ante unos Gallos que llegarán en levantada tras sumar cuatro de los últimos seis puntos (triunfo ante Pachuca y empate contra Cruz Azul) fuera de casa.

Para este compromiso, los Felinos no podrán contar con uno de sus habituales titulares. Se trata de Fernando Gorriarán, quien deberá cumplir con un partido de suspensión por acumulación de amarillas, ya que en la reciente victoria ante Atlas (2-0) fue amonestado por quinta vez en el campeonato. Previamente había sido apercibido ante Toluca, Mazatlán, Santos Laguna y Chivas.

De esta manera, el futbolista de 30 años se perderá su segundo partido en el Apertura 2025. Anteriormente se había ausentado en la goleada por 7-0 ante Puebla por la cuarta jornada, compromiso en el que inició y permaneció en la banca.

Fernando Gorriarán no jugará ante Querétaro por acumulación de tarjetas amarillas. (Getty Images)

Quien podría ocupar el lugar que dejará vacante el habitual capitán auriazul sería el juvenil Bernardo Parra (20 años). El canterano universitario ya disputó siete juegos en este Apertura y su inclusión le permitirá a Tigres acercarse al objetivo de cumplir con los minutos requeridos en la regla de menores, la cual marca que cada equipo debe igualar o superar los 1,170 minutos de juego con sus futbolistas nacidos en 2003 o años posteriores.

En esta clasificación los regiomontanos ocupan el último lugar con 669 minutos, de modo que les quedan siete fechas para cumplir con la norma y evitar así sanciones tanto económicas como deportivas.

