Las alineaciones de Querétaro vs. Tigres UANL por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Querétaro es uno de los peores equipos del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ocupando actualmente el antepenúltimo lugar con solo ocho unidades. Sin embargo, durante la semana dieron un batacazo al empatar 2-2 como visitantes ante uno de los candidatos al título, Cruz Azul, mostrando que pueden complicar a cualquiera.

ver también Los mejores memes que dejó el triunfo del América sobre Pumas en el Clásico Capitalino

Este resultado puede ser un punto de partida para Los Gallos, que buscan salir de los puestos bajos de la tabla y mejorar su rendimiento en lo que resta del certamen. La confianza del plantel parece haberse recuperado tras mostrar buen nivel ante un rival complicado.

Este domingo, a las 17:00 hs de la CDMX, Querétaro recibirá a Tigres UANL por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El objetivo de Los Gallos será aprovechar la localía para quedarse con la victoria o, al menos, sumar un empate ante un rival difícil.

Publicidad

Publicidad

Los felinos, por su parte, vienen de una victoria por 2-0 ante Atlas y buscan seguir sumando de a tres para mantenerse cerca de los equipos que están mejor posicionados en la tabla que en este momento son Toluca, Rayados, América y Cruz Azul.

ver también ¿Se va de Pumas UNAM? Revelan la postura de la directiva sobre el futuro de Efraín Juárez

Alineación de Querétaro para recibir a Tigres

Guillermo Allison

Jaime Gómez

Diego Reyes

Santiago Homenchenko

Francisco Venegas

Eduardo Armenta

Ángel Zapata

Jhojan Julio

Rodrigo Bogarín

Jonathan Perlaza

Lucas Rodríguez

Alineación de Tigres para visitar a Querétaro

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Rómulo Zwarg

Juan Purata

Jesús Garza

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Diego Lainez

Ángel Correa

Ozziel Herrera

Nicolás Ibáñez

Publicidad