Las alineaciones de Querétaro vs. Tigres UANL por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres visita a Querétaro en busca de tres puntos claves para mantenerse firme en los puestos de playoffs del Apertura.

Por Ramiro Canessa

Querétaro vs. Tigres por la Liga MX.
Querétaro es uno de los peores equipos del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ocupando actualmente el antepenúltimo lugar con solo ocho unidades. Sin embargo, durante la semana dieron un batacazo al empatar 2-2 como visitantes ante uno de los candidatos al título, Cruz Azul, mostrando que pueden complicar a cualquiera.

Este resultado puede ser un punto de partida para Los Gallos, que buscan salir de los puestos bajos de la tabla y mejorar su rendimiento en lo que resta del certamen. La confianza del plantel parece haberse recuperado tras mostrar buen nivel ante un rival complicado.

Este domingo, a las 17:00 hs de la CDMX, Querétaro recibirá a Tigres UANL por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El objetivo de Los Gallos será aprovechar la localía para quedarse con la victoria o, al menos, sumar un empate ante un rival difícil.

Los felinos, por su parte, vienen de una victoria por 2-0 ante Atlas y buscan seguir sumando de a tres para mantenerse cerca de los equipos que están mejor posicionados en la tabla que en este momento son Toluca, Rayados, América y Cruz Azul.

Alineación de Querétaro para recibir a Tigres

  • Guillermo Allison
  • Jaime Gómez
  • Diego Reyes
  • Santiago Homenchenko
  • Francisco Venegas
  • Eduardo Armenta
  • Ángel Zapata
  • Jhojan Julio
  • Rodrigo Bogarín
  • Jonathan Perlaza
  • Lucas Rodríguez

Alineación de Tigres para visitar a Querétaro

  • Nahuel Guzmán
  • Javier Aquino
  • Rómulo Zwarg
  • Juan Purata
  • Jesús Garza
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Diego Lainez
  • Ángel Correa
  • Ozziel Herrera
  • Nicolás Ibáñez
ramiro canessa
Ramiro Canessa
