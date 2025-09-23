Tigres UANL se encuentra atravesando por un presente irregular en el Apertura 2025. Si bien los Felinos acumulan cinco juegos sin perder, sus últimos tres partidos han finalizado igualados, lo que levantó la crítica de algunos aficionados contra Guido Pizarro debido a que dichos empates fueron ante rivales inferiores en cuanto a plantillas respecta (León, Chivas y Pumas UNAM).

Sin embargo, estas críticas parecen no poner en duda el puesto del estratega argentino en el club auriazul. Al menos, así lo manifestó Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo de Tigres, quien aseguró que dentro de la institución se piensa en no solo en el presente sino también en un futuro con Pizarro al mando.

“Hoy el presente y futuro es Guido. Tenemos que darle tiempo para que acabe de madurar su proyecto. A mí me toca verlo entrenar todos los días con su cuerpo técnico y lo hace muy bien. Siempre está enfocado en el siguiente rival y es consciente de las cosas a mejorar”, aseguró el ex jugador de la Selección Mexicana.

Además, se mostró confiado en que el proceso de Guido Pizarro llevará a que Tigres obtenga réditos deportivos. “Estamos muy contentos y convencidos que con el trabajo del día a día vamos a conseguir muy buenos objetivos”, agregó.

Los números de Guido Pizarro como entrenador de Tigres UANL

Vale recordar que Guido Pizarro (35 años) asumió como entrenador de Tigres en marzo de este 2025 tras la salida de Veljko Paunovic para afrontar su primera experiencia como técnico. Es por esto que algunos aficionados centraron su crítica en la falta de experiencia del ex mediocampista.

Al cabo, sus registros indican que lleva dirigidos 30 partidos con 12 victorias, 12 empates y seis derrotas. En el Clausura 2025 alcanzó las semifinales al igual que en la Concachampions, perdiendo en ambos certámenes ante los posteriores campeones Toluca y Cruz Azul, respectivamente. Además, llegó hasta los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo en el que quedó fuera de carrera ante Inter Miami.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL?

El próximo encuentro de Tigres UANL se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre en el marco de la décima fecha del Apertura 2025. Su rival será Atlas, al cual recibirá desde las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Universitario.