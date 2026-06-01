El gran gesto de Paulinho con Marcelo Flores que nadie vio

Ya pasaron unos días desde que Toluca consiguió la Concachampions ante Tigres, lamentablemente, no todo fue bueno en ese encuentro y es que Marcelo Flores salió a pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego con una lesión muy grave que le impidió apoyar el pie cuando pasó a recoger su medalla, por lo que sus compañeros lo ayudaron.

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El gesto de Paulinho con Marcelo Flores

Sin embargo, quien llamó la atención fue Paulinho y es que el goleador de Toluca tuvo un gesto muy empático con el futbolista rival, quien además de haber caído en la cancha, estaba con una incertidumbre por lo que podría pasar con él justo cuando un día antes había sido llamado para representar a Canadá en la Copa del Mundo.

Foto: TikTok @oscarin_mm

Y es que se veía a Marcelo sentado cuando una persona en las tribunas grabó un video en el que se puede ver al portugués acercarse y consolarlo después de la derrota. Se ve que le da unas palabras, mientras Marcelo le explica lo que sintió con la lesión, por lo que esa imagen termina con un abrazo entre ambos jugadores.

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Cabe mencionar que después de esto, el día de ayer Flores compartió en sus redes sociales que quedaba fuera del Mundial debido a una lesión de ligamento cruzado, por lo que no sólo tendría una recuperación larga, sino que se perdería la posibilidad de cumplir uno de sus sueño que se veía muy cerca y terminó con esa lesión.

Cabe mencionar que Marcelo tuvo la oportunidad de ir con la Selección Mexicana y con la de la Hoja de Maple, pero se decantó por los canadienses ya que posiblemente veía más posibilidades de ir al Mundial, pero ocurrió este accidente que ahora lo deja fuera, aunque dejó una imagen de hermandad ante la rivalidad en la cancha.

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En síntesis