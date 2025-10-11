¿Por qué no juegan Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas en América vs. Chivas por el amistoso internacional?

Por el amistoso internacional en medio de la Fecha FIFA, América y Chivas se miden este sábado 11 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, estado de Arizona. Para seguir en movimiento, los dos equipos capitalinos se cruzarán en Estados Unidos.

Para este encuentro, el director técnico André Jardine no contará con jugadores que suelen ser titulares. El delantero Allan Saint-Maximin y el atacante Alejandro Zendejas no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que, mientras el primero aún se recupera de una lesión, el segundo está convocado a la Selección de Estados Unidos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas en América vs. Chivas?

Con esta noticia, los atacantes Brian Rodríguez y Patricio Salas se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de América vs. Chivas sin Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejas?

Sin Allan Saint-Maximin y Alejandro Zendejasr Navas el conjunto azulcrema formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Cota; Orquin, Lichnovsky, Vázquez, Borja; Naveda, Cervantes, Violante; Rodriguez, Aguirre y Salas.

