Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Por qué no juegan André- Pierre Gignac y Juan Brunetta en Cruz Azul vs. Tigres por el Clausura 2026?

Los dos atacantes de los felinos no serán titulares en el partido clave que tiene que jugar su equipo ante La Máquina Celeste.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Gignac y Brunetta suplentes en Tigres.
© Getty ImagesGignac y Brunetta suplentes en Tigres.

Tigres UANL visita a Cruz Azul desde las 16:30 hs de la CDMX por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en lo que promete ser un verdadero duelo de candidatos. El encuentro corresponde a la jornada 6 y puede marcar el rumbo de ambos en la tabla.

Publicidad

Los dirigidos por Guido Pizarro quieren sumar tres puntos clave fuera de casa para quedar como únicos escoltas del líder Chivas de Guadalajara, que hasta el momento tiene puntaje perfecto. Del otro lado, La Máquina cuenta con la misma cantidad de puntos y, si gana, también se adueñará del segundo puesto.

Sin embargo, hay una decisión que llamó la atención en la previa. Ni André-Pierre Gignac ni Juan Brunetta estarán desde el arranque. Ambos comenzarán el partido en el banquillo y aguardarán su oportunidad para ingresar en el complemento.

Los 11 titulares de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Vladimir Loroña
  • Juan Purata
  • Joaquim
  • Jesús Garza
  • Carlos Araujo
  • Fernando Gorriarán
  • Marcelo Flores
  • Diego Lainez
  • Rafael Aguirre
  • Ángel Correa
Publicidad

Los 11 titulares de Cruz Azul

  • A. Gudiño
  • G. Piovi
  • E. Lira
  • W. Ditta
  • R. Rotondi
  • O. Campos
  • J. Márquez
  • C. Rodríguez
  • A. Palavecino
  • J. Paradela
  • N. Ibáñez
Sigue GRATIS y EN VIVO la previa del Cruz Azul vs. Tigres: alineaciones confirmadas

ver también

Sigue GRATIS y EN VIVO la previa del Cruz Azul vs. Tigres: alineaciones confirmadas

En síntesis

  • Tigres UANL visita a Cruz Azul hoy a las 16:30 hs por la Liga MX.
  • Guido Pizarro dirige a Tigres en la fecha 6 del Torneo Clausura 2026.
  • Gignac y Brunetta iniciarán el partido como suplentes por decisión táctica y rotación.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

Nicolás Ibáñez sella la victoria de Cruz Azul sobre Tigres
Liga MX

Nicolás Ibáñez sella la victoria de Cruz Azul sobre Tigres

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Tigres por el Clausura 2026
Liga MX

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Tigres por el Clausura 2026

La polémica tras la pelea en el Pachuca vs Atlas
Liga MX

La polémica tras la pelea en el Pachuca vs Atlas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo