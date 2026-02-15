¿Por qué no juegan André- Pierre Gignac y Juan Brunetta en Cruz Azul vs. Tigres por el Clausura 2026?

Tigres UANL visita a Cruz Azul desde las 16:30 hs de la CDMX por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en lo que promete ser un verdadero duelo de candidatos. El encuentro corresponde a la jornada 6 y puede marcar el rumbo de ambos en la tabla.
Los dirigidos por Guido Pizarro quieren sumar tres puntos clave fuera de casa para quedar como únicos escoltas del líder Chivas de Guadalajara, que hasta el momento tiene puntaje perfecto. Del otro lado, La Máquina cuenta con la misma cantidad de puntos y, si gana, también se adueñará del segundo puesto.
Sin embargo, hay una decisión que llamó la atención en la previa. Ni André-Pierre Gignac ni Juan Brunetta estarán desde el arranque. Ambos comenzarán el partido en el banquillo y aguardarán su oportunidad para ingresar en el complemento.
Los 11 titulares de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Vladimir Loroña
- Juan Purata
- Joaquim
- Jesús Garza
- Carlos Araujo
- Fernando Gorriarán
- Marcelo Flores
- Diego Lainez
- Rafael Aguirre
- Ángel Correa
Los 11 titulares de Cruz Azul
- A. Gudiño
- G. Piovi
- E. Lira
- W. Ditta
- R. Rotondi
- O. Campos
- J. Márquez
- C. Rodríguez
- A. Palavecino
- J. Paradela
- N. Ibáñez
