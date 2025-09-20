Es tendencia:
¿Por qué no juegan Elías Montiel y Alexei Domínguez en Pachuca vs. Querétaro por la Jornada 9 del Apertura 2025?

El pivote de 19 años y el volante de 20 años, ambos mexicanos, no estarán disponibles para el duelo de los Tuzos ante los Gallos Blancos.

Por Agustín Zabaleta

Elías Montiel y Alexei Domínguez no estará disponibles para el duelo de Pachuca con Querétaro por el Apertura 2025
En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXPachuca recibe a Querétaro en un compromiso donde los dos equipos irán por la victoria. El partido será este sábado 20 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

Para este encuentro, el director técnico Jaime Lozano no contará con jóvenes piezas que son titulares. El pivote Elías Montiel, de 19 años, y el volante Alexei Domínguez, de 20 años, no estarán disponibles a raíz de que ya se sumaron a la delegación de la Selección Mexicana que jugará el Mundial Sub-20 en Chile a partir de la semana próxima.

¿Quiénes serán los reemplazos de Elías Montiel y Alexei Domínguez en Pachuca vs. Querétaro?

Con esta noticia, los mediocampistas Victor Guzmán y Pedro Pedraza se suma al conjunto titular y serán parte de la mitad de la cancha junto a Alan Bautista. Los dos futbolistas quieren demostrar que están para más con las ausencias de los jóvenes jugadores.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Querétaro sin Elías Montiel y Alexei Domínguez?

Sin Elías Montiel y Alexei Domínguez el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Moreno; Sánchez, Bauermann, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista, Guzmán; Nunes, Valencia e Idrissi.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
