¿Por qué no juegan Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL visita a Pumas UNAM en un compromiso donde los dos equipos quieren mantener en la parte alta de la tabla de posiciones. El partido será este sábado 20 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

Para este encuentro, el director técnico Guido Pizarro no contará con jugadores que suelen ser titulares. El volante Juan Brunetta y el delantero Nicolás Ibáñez iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información por alguna lesión, los cambios son en principio meramente tácticos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el mediocampista Jesús Garza y el delantero Jonathan Herrera se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Pumas UNAM sin Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez?

Sin Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Guzmán; López, Zwarg, Purata, Farfán; Parra, Gorriarán; Lainez, Garza, Correa; y Herrera.