Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juegan Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025?

El volante y delantero argentinos no serán titulares en el duelo de los Felinos ante los Universitarios por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez no serán titulares en el duelo de Tigres UANL ante Pumas UNAM por el Apertura 2025
© Getty ImagesJuan Brunetta y Nicolás Ibáñez no serán titulares en el duelo de Tigres UANL ante Pumas UNAM por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL visita a Pumas UNAM en un compromiso donde los dos equipos quieren mantener en la parte alta de la tabla de posiciones. El partido será este sábado 20 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

Jorge Ruvalcaba reveló qué cosas cambiaron en Pumas desde la llegada de Efraín Juárez

ver también

Jorge Ruvalcaba reveló qué cosas cambiaron en Pumas desde la llegada de Efraín Juárez

Para este encuentro, el director técnico Guido Pizarro no contará con jugadores que suelen ser titulares. El volante Juan Brunetta y el delantero Nicolás Ibáñez iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información por alguna lesión, los cambios son en principio meramente tácticos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el mediocampista Jesús Garza y el delantero Jonathan Herrera se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

Publicidad
Juan Brunetta reveló lo que generó Ángel Correa en Tigres desde su llegada a la Liga MX

ver también

Juan Brunetta reveló lo que generó Ángel Correa en Tigres desde su llegada a la Liga MX

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Pumas UNAM sin Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez?

Sin Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Guzmán; López, Zwarg, Purata, Farfán; Parra, Gorriarán; Lainez, Garza, Correa; y Herrera.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega 'Tiba' Sepúlveda en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?
Chivas

¿Por qué no juega 'Tiba' Sepúlveda en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Las alineaciones de Rayados vs. América por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs. América por el Apertura 2025

¿Por qué no juega 'Coco' Carrasquilla en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?
Pumas de la UNAM

¿Por qué no juega 'Coco' Carrasquilla en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?

¿Por qué no juegan André-Pierre Gignac y Javier Aquino en Pumas vs. Tigres?
Liga MX

¿Por qué no juegan André-Pierre Gignac y Javier Aquino en Pumas vs. Tigres?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo