Jorge Ruvalcaba reveló qué cosas cambiaron en Pumas desde la llegada de Efraín Juárez

En la previa al partido contra Chivas, Jorge Ruvalcaba llenó de elogios a Efraín Juárez por los cambios que propuso.

Por Patricio Hechem

Jorge Ruvalcaba elogió a Efraín Juárez
Jorge Ruvalcaba estará presente en el partido de Pumas de este sábado contra Tigres por la Jornada 9 del Apertura 2025. Es un juego clave para el club auriazul, no solo para intentar ganar pensando en la Liguilla sino por la jerarquía y el nivel del rival.

El equipo está atravesando su primera temporada completa con Efraín Juárez, quien llegó a Pumas en marzo de este año. Los Felinos incorporaron mucha jerarquía en el mercado y las expectativas que se tiene con el club auriazul son altas tanto dentro como fuera de la institución.

Efraín Juárez regresó a Pumas como técnico para reconvertir al equipo y que vuelva a ganar títulos. En este sentido, Jorge Ruvalcaba reveló que el plantel cambió su mentalidad desde la llegada del entrenador y hasta incluso la forma de entrenar.

“Desde la llegada del míster, han cambiado muchas cosas. Él tuvo la experiencia de ser entrenador y de jugar en Europa, y se trajo esa mentalidad. La forma de trabajar en los entrenamientos es diferente, nos encontramos físicamente mejor y mentalmente muy bien. Mucho tiene que ver con la mentalidad ganadora que tiene“, comentó el extremo de Pumas en una entrevista con El Universal.

Jorge Ruvalcaba y Efraín Juárez (Imago7)

Además, Jorge Ruvalcaba mencionó que no fue fácil adaptarse a ciertos cambios propuestos por Efraín Juárez relacionados a la intensidad y a los trabajos que demanda. Por otro lado, el delantero manifestó que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

El presente de Jorge Ruvalcaba

“En el futbol, hay momentos malos y momentos buenos; ahorita, tengo la fortuna de que me están pasando cosas buenas y estoy disfrutando mucho, pero con esas mismas ganas de seguir creciendo y trabajando para que las cosas sigan igual y mejor”, comentó Jorge Ruvalcaba.

El míster me ha dado mucha confianza. Estoy muy feliz de estar con él, he aprendido muchísimo y me da muchos consejos, apoyo. Hay muchas cosas buenas que uno puede decir de él. Cada vez, tengo más confianza y creo que es lo más importante”, concluyó el extremo de los Felinos, quien convirtió 3 goles y dio 1 asistencia en 7 partidos disputados en la Liga MX.

patricio hechem
Patricio Hechem
