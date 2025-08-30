Es tendencia:
¿Lo logrará? Rayados se encamina a alcanzar una de las mejores marcas de su historia

La Pandilla logró su sexta victoria al hilo tras vencer por 4-2 a Puebla y quedó a solo dos triunfos de su mejor registro en la Liga MX.

Por Juan Ignacio Barbieri

Futbolistas de Rayados festejan uno de los goles ante Puebla.
Rayados sumó un nuevo éxito en el Apertura 2025 de la Liga MX al vencer por 4-2 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la séptima fecha. Gracias a este triunfo, La Pandilla se aseguró finalizar la jornada en lo más alto de la clasificación con 18 puntos sobre 21 posibles justo antes del parón por la fecha FIFA de septiembre.

Luego de perder en su debut por el torneo local ante Pachuca, Monterrey hilvanó seis victorias consecutivas en el ámbito doméstico. Así, igualó la marca conseguida en la temporada 1965-1966 y quedó a solo dos victorias de alcanzar su mejor récord en la Liga MX. En tanto, en el Clausura 2023 llegó a los siete partidos sumando de a tres.

De acuerdo a la información de la cuenta Goles y Cifras, la mejor racha de Rayados en este aspecto fue en la temporada 1963-1964 cuando consiguió ocho triunfos en fila. Cabe recordar que aquel equipo estaba integrado en cancha por elementos tales como Ignacio Jáuregui, el argentino Dante Juárez y el brasileño Javán Marinho, mientras que el entrenador era Roberto Scarone.

La presente racha albiazul comenzó el 19 de julio con el 1-0 logrado en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez con gol de Germán Berterame. Posteriormente continuó con los triunfos ante Atlas (3-1), León (3-1), Mazatlán (3-2), Necaxa (3-0) y Puebla (4-2).

Rayados se marchará al receso por fecha FIFA como líder del Apertura 2025. (Imago7)

Para poder entrar en la historia y superar el récord establecido en la década del 60, Rayados tendrá que obtener tres victorias más. Su calendario marca que tras el regreso de la Liga MX una vez concluida la fecha FIFA deberá visitar a Querétaro, el 14 de septiembre a las 17:00 horas (CDMX), para después recibir a América (20/9, 21:05 horas) y viajar al Estado de México para jugar ante Toluca (24/9, 20:05 horas).

Por otro lado, vale destacar que Domenec Torrent logró ganar siete de los 14 partidos dirigidos al mando de Rayados desde su asunción en mayo pasado. Seis de ellos corresponden a Liga MX y uno al Mundial de Clubes. Además, registra tres empates (un triunfo por penales) y cuatro derrotas.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
