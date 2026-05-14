El equipo de Efraín Juárez se encuentra ante un escenario optimista para la revancha pese a la caída. ¿Y ahora?

En un enfrentamiento muy disputado, Pumas UNAM se trajo una derrota de su visita al Estadio Hidalgo de este jueves por la noche. El cuadro auriazul cayó por 1-0 ante el Pachuca en condición de visitante, y regresa a Ciudad de México con un resultado adverso a remontar. Los ‘Felinos’ no jugaron bien y perdieron en la ida de la semifinal del Clausura 2026.

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De principio a fin, los ‘Tuzos’ tuvieron las posibilidades más concretas para más convertir, y solo lo pudieron hacer en una jugada aislada. Oussama Idrissi anotó el único gol del partido, aprovechando una desconcentración de Pumas en un tiro de esquina. Luego pudo ampliar el marcador pero no tuvo la eficacia necesaria y perdonó a la visita.

De este modo, para poder dar vuelta la serie de Liguilla ante el Pachuca, a los ‘Universitarios’ les alcanza con ganar por un gol de diferencia en la revancha en CU. En esta instancia de semifinales, Pumas UNAM cuenta con ventaja deportiva al igual que en cuartos, por lo que con un empate en el resultado global se clasificaría a la definición.

Si Pumas pierde ante Pachuca en la vuelta, quedará eliminado en semifinales.

en semifinales. Si Pumas empata con Pachuca en la vuelta, quedará eliminado en semifinales.

en semifinales. Si Pumas le gana a Pachuca en la vuelta, clasificará a la gran final de la Liga MX.

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Bauermann no juega la vuelta con Pumas por roja [Foto: Getty]

El partido de vuelta entre Pachuca y Pumas se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario, con los ‘Felinos’ definiendo como locales. El encuentro de esta Liguilla de la Liga MX se celebrará a partir de las 19.00 horas del Centro de México, mismo horario que el primer cruce de la serie de semifinales.

A diferencia del juego de ida, que solo se pudo seguir por FOX One, la revancha tendrá múltiples transmisiones en territorio mexicano. TUDN, Canal 5 y Azteca 7 pasarán por televisión el compromiso decisivo de este Clausura 2026, mientras que se verá online por ViX Premium y Azteca Deportes Network. Los aficionados tendrán para elegir.