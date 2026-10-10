Con una buena entrada de aficionados en la tarde de hoy, Querétaro y Atlante tendrán el privilegio de subir el telón de este segundo día de la jornada 11 del Apertura 2026. Este sábado, el Estadio Corregidora reabre sus puertas para el regreso del cuadro local a su casa, midiéndose ante el nuevo equipo que tiene el futbol mexicano.

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A falta de un rato para el pitazo inicial del compromiso, los aficionados que estaban a la espera del juego observaron que este encuentro no va por TV abierta en México. A diferencia de los otros tres partidos del día de la fecha, el Querétaro vs. Atlante no se podrá sintonizar en forma gratuita a lo largo y ancho del país este sábado.

La situación que causó fastidio entre los fans que no encontraban la transmisión tiene que ver con que ninguno de los canales gratis tiene los derechos para pasar el juego. Las señales mexicanas de televisión abierta alcanzaron acuerdos para tener en sus pantallas otros partidos de esta jornada 11, pero no contarán con esta cobertura.

El Corregidora aguarda por Querétaro-Atlante [Foto: Getty]

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En esta oportunidad, el Querétaro vs. Atlante sólo se podrá seguir de manera online por medio de FOX One, la plataforma de streaming que necesita suscripción paga. De hecho, ninguna señal incluso de cable transmitirá el compromiso por TV. La única forma de verlo será a través del servicio mencionado en cuestión.

El Estadio Corregidora, la casa de los ‘Gallos Blancos’, será el anfitrión del duelo entre Querétaro y Atlante este sábado 10 de octubre, en el primer turno de la agenda. El partido se llevará a cabo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, jugándose en simultáneo al cruce sincrónico entre FC Juárez y los Xolos de Tijuana.

El espectáculo promete mucho ya que ambos necesitan seriamente la victoria y llegan con realidades opuestas. El local arriba a este desafío colocado en la 5° ubicación del campeonato, con 17 puntos. La visita, del otro lado, se encuentra hoy en el 18° y último puesto, con sólo 3 unidades. Se viene un muy lindo partido de Liga MX.