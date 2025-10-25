Cruz Azul y Monterrey serán los encargados de poner un cierre a la jornada futbolera de este sábado, cuando ‘La Máquina’ reciba a ‘La Pandilla’ en el Estadio Olímpico Universitario, en la continuidad de la 15° jornada del Torneo Apertura 2025. Celestes y albiazules chocan en un cruce de rivales directos que quieren acercarse a la punta.

Publicidad

Publicidad

Dejando de lado todos los condimentos que tendrá este gran compromiso liguero, en la previa del juego habrá un respetuoso minuto de silencio. Los futbolistas de uno y otro equipo se reunirán en el centro del campo junto a los árbitros, para todos juntos realizar un homenaje colectivo para una leyenda del futbol mexicano.

El momento de tribuno será en memoria de Manuel Lapuente, ex futbolista y director técnico del futbol mexicano, quien falleció este mismo sábado 25 de octubre. El histórico jugador y entrenador perdió su vida luego de una serie de complicaciones de gravedad en su salud, a causa de una fuerte neumonía que lo venía aquejando seriamente desde hace meses.

Manuel Lapuente, un nombre histórico en el futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Particularmente, Manuel Lapuente tiene una historia con los dos equipos que disputarán este partido: se formó como jugador en Monterrey, donde debutó profesionalmente y se desempeñó entre 1964 y 1966; mientras que a su vez fue entrenador de Cruz Azul en un sólo período, entre 1988 y 1989. Toda su carrera, dentro del campo y en los banquillos, la hizo en México y sin salir del país.

ver también La Inteligencia Artificial predijo el resultado de Cruz Azul vs. Rayados por el Apertura 2025

De hecho, en la antesala del encuentro entre ‘La Máquina’ y ‘La Pandilla’, Rayados publicó un comunicado en recuerdo del nacido en Puebla. “Nos unimos a la pena que embarga al mundo del futbol por el lamentable fallecimiento de Manuel Lapuente, ícono del futbol mexicano que inició su carrera en nuestro equipo y defendió nuestra camiseta de 1964 a 1966. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, escribió la cuenta oficial del Club de Futbol Monterrey a través de las redes sociales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver Cruz Azul vs. Rayados por el Apertura 2025?

El encuentro entre los equipos de Nicolás Larcamón y Domenec Torrent se celebrará HOY sábado 25 de octubre, desde el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El cotejo contará con la transmisión en vivo y en directo de las señales de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.