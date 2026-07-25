¿Cuántos títulos tiene Cruz Azul tras ganar el Campeón de Campeones 2026 ante Toluca?

En el marco de la edición 2026 del Campeón de Campeones, Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca con anotaciones de José Paradela por duplicado y Carlos Rodríguez, y se quedó con el título que reúne a los dos campeones de la última temporada para definir al ganador definitivo del curso 2026-27.

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Con este trofeo, la Máquina Cementera, alcanzó su cuarta estrella en esta competencia ya que también ganó las de las temporadas 1968-69, 1973-74, 2020-21. Y en total, el cuadro celeste logró llegar a su título N° 27, siendo uno de los más campeones del futbol mexicano.

Además de estos trofeos locales, la institución capitalina también tiene en sus vitrinas 10 copas de la Liga MX, 4 ediciones de la Copa MX, 1 Supercopa de México y 1 Supercopa de la Liga MX, cosechando un total de 20 trofeos a nivel local.

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A estos títulos, se le suman 7 trofeo de la Concachampions, obteniendo un total de 27 trofeos, uno de los máximos ganadores de todo el futbol nacional. El conjunto al mando de Joel Huiqui también tiene en su haber la edición 2019 de la Leagues Cup, pero esta es considarada de carácter amistosa y no oficial.

Por otro lado, precisamente Huique sumó su segundo título en el cuadro celeste en apenas unos meses. Y es que cabe recordar que el actual estratega del equipo asumió a finales de la Fase Regular del Apertura 2026 tras la salida de Nicolás Larcamón.

Los 27 títulos oficiales de Cruz Azul

10 Liga MX

4 Copa MX

4 Campeón de Campeones

1 Supercopa de México

1 Supercopa de la Liga MX

7 Concachampions

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En síntesis