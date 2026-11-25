Es tiempo de un choque de estrategas argentinos y esto es lo que percibe cada uno por su labor actual.

Tras haberse enfrentado por primera vez hace unos meses por fase regular, Antonio Mohamed y Hernán Crespo se verán las caras en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Los entrenadores argentinos, que también tuvieron gran pasado como futbolistas, se medirán frente a frente en una llave eliminatoria que dará que hablar.

Publicidad

Durante la primera vuelta de la temporada, el ‘Turco’ le ganó por goleada esa última vez que se cruzaron, en un partido que hasta tuvo que interrumpirse por tormenta. Ahora, ‘Valdanito’ querrá tener su revancha y eliminarlo en los cuartos de final del Apertura 2026, donde chocarán sus respectivos equipos para seguir en carrera.

Actualmente, los argentinos están al frente de Toluca y Atlas, que se medirán en cuartos de final de la Liguilla de este campeonato. La ida se jugará en el Estadio Nemesio Diez, donde Antonio Mohamed quiere volver a hacerlo una fortaleza, y la vuelta en el Estadio Jalisco. Hernán Crespo deberá preparar una serie que se define en su casa.

¿Cuánto dinero gana Antonio Mohamed como DT de Toluca?

Según el portal especializado Ámbito Financiero, el ‘Turco’ percibe un salario anual de 4 millones de dólares, equivalente a poco más de 330 mil dólares por mes. Su contrato en los ‘Diablos Rojos’ expira en el próximo mes de diciembre y no será renovado por mutuo acuerdo, poniendo fin a su etapa de dos años en el club.

Publicidad

Mohamed, una leyenda en Toluca [Foto: Getty]

¿Cuánto dinero gana Hernán Crespo como DT de Atlas?

De acuerdo al portal web de TV Azteca, ‘Valdanito’ percibe un salario anual de 1.5 millones de dólares, lo que equivale a un monto cobrado de 125 mil dólares por mes. Su contrato en los ‘Zorros’ fue firmado a largo plazo y vence recién a mediados del 2028, por lo que todavía le queda largo tiempo dentro de la institución.

Crespo, la nueva apuesta de Atlas [Foto: Getty]

Publicidad

De esta manera, se puede observar que el estratega de Toluca casi triplica su sueldo en comparación al de Atlas. Esta situación es lógica en base a los éxitos que Mohamed ha logrado en su extensa era en el ‘Infierno’, mientras Crespo recién inicia en Guadalajara. ¿Quién conseguirá imponerse en la serie de Liguilla? ¿La experiencia o la juventud?