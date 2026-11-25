El guardameta es la única baja de su equipo para el arranque de la Liguilla. ¿Qué le sucedió?

En pleno impacto de la noticia de la salida de su entrenador a fin de año, Toluca deberá hacer frente a unos cuartos de final infartantes ante Atlas. El ‘nuevo rico’ del futbol mexicano visitará esta tarde La Bombonera, por el duelo de ida de la serie del Apertura 2026. Allí lo esperará el equipo choricero, con el cuchillo entre los dientes.

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Para este comienzo de la llave de cuartos de final, el cuadro escarlata tendrá una baja destacada: la de Hugo González. Quitando de lado a Marcel Ruiz y a Edgar López, que se sabía que no volverían a jugar hasta el año que viene, el portero es la gran ausencia de Toluca. Hoy no estará ni en el once titular ni tampoco como suplente.

En esta oportunidad, Antonio Mohamed no podrá contar con el golero mexicano ya que deberá cumplir una fecha de suspensión y lo hará en este juego de ida. El guardameta recibió una tarjeta roja en la última jornada de la fase regular, que le costó perderse el inicio de la Liguilla. Por esa razón, ni siquiera figura en la lista de convocados.

Toluca no tendrá a Hugo González en casa [Foto: Getty]

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En el duelo de Toluca del pasado fin de semana ante los Tuzos, cometió una falta de ocasión manifiesta de gol en el área sobre su ex compañero Mauricio Isais. Inicialmente, el árbitro le había mostrado la tarjeta amarilla, pero luego fue al VAR y la cambió por roja. Además, fue penal en contra de los Diablos Rojos en el Estadio Hidalgo.

Lo curioso de aquella situación con Hugo González fue que el goleador Paulinho terminó poniéndose los guantes, ya que a Toluca no le quedaban más cambios. Incluso, al portugués le tocó tener que atajar ese penal para Pachuca y casi se lo quita a su colega Salomón Rondón. Luego, tuvo un par de muy buenas tapadas en ese juego de Liga MX.

Más allá de la baja del arquero para la ida ante Atlas, lo reemplazará su compañero habitual Luis Manuel García. En el último tramo de la fase regular del Apertura 2026, el ‘Turco’ había alternado a sus porteros colocando un partido a cada uno. La tendencia se mantiene ya que Hugo González fue titular en el anterior y hoy no jugará.