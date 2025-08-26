Superado el primer tercio de la fase regular del Torneo Apertura 2025, el campeonato está apasionante: con los cinco más poderosos en puestos de Liguilla, todo puede suceder. Ahora, será el turno de la jornada 7 del certamen, donde los equipos buscarán seguir trepando posiciones en la tabla de la Liga MX. A continuación, conoce cómo se jugará la fecha.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 previo a la jornada 7?

A la espera del arranque de la séptima jornada, los Rayados de Monterrey marchan en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo de Domenec Torrent lleva cinco triunfos al hilo en la competición, resultados que le permitieron subir lo suficiente como para adueñarse del liderato tras las primeras seis fechas. ¿Podrá sostenerlo al cabo de este fin de semana de futbol?

Monterrey llegó a la cima del Torneo Apertura 2025 [Foto: Getty]

La tabla de posiciones del Apertura 2025 previo a la jornada 7:

¿Cuándo comienza la jornada 7 del Apertura 2025?

La séptima jornada del Torneo Apertura dará inicio el próximo viernes 29 de agosto, día cuya agenda contará con tres encuentros para seguir muy de cerca. El encargado de abrir la fecha será ni más ni menos que el campeón vigente de la Liga MX, Toluca, que visitará al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, desde las 19.00 horas CDMX.

Días, horarios y TV de la jornada 7 del Apertura 2025:

Esta es la programación completa de la séptima jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Viernes 29 de agosto:

Atlético San Luis vs. Toluca: 19.00 horas por ESPN, Disney+ y Disney+ Premium.

19.00 horas por ESPN, Disney+ y Disney+ Premium. FC Juárez vs. Mazatlán: 19.00 horas por Azteca 7, FOX, Tubi y Caliente TV.

19.00 horas por Azteca 7, FOX, Tubi y Caliente TV. Puebla vs. Monterrey: 21.05 horas por Azteca 7, FOX, Tubi y Caliente TV.

Sábado 30 de agosto:

León vs. Querétaro: 17.00 horas por FOX, Tubi y Caliente TV.

17.00 horas por FOX, Tubi y Caliente TV. Santos Laguna vs. Tigres: 19.00 horas por TUDN.

19.00 horas por TUDN. Chivas vs. Cruz Azul: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

19.07 horas por Amazon Prime Video. América vs. Pachuca: 21.05 horas por TUDN y ViX Premium.

Domingo 31 de agosto:

Pumas vs. Atlas: 16.00 horas por TUDN y ViX Premium.

16.00 horas por TUDN y ViX Premium. Xolos vs. Necaxa: 21.00 horas por FOX, Tubi y Caliente TV.

