La Jornada 6 del Apertura 2025 finalizó este domingo luego del partido vibrante y polémico que disputaron Atlas y América. Las Águilas ganaron por 4-2 en un encuentro que significó el regreso de Diego Cocca al Estadio Jalisco después de su vuelta al equipo.

Publicidad

Publicidad

Los Rojinegros estuvieron en partido hasta cerca del final, pero el desarrollo cambió por completo cuando Marco Antonio Ortiz expulsó a Aldo Rocha, el capitán de Atlas. En el momento de esta decisión, que fue a los 82 minutos, el encuentro iba 2-2.

ver también Diego Cocca opinó sobre su breve paso por la Selección Mexicana: “No hay rencor”

Además de la roja a Aldo Rocha, la polémica está puesta en que el Gato Ortiz señaló dos penales a favor al América. Después de la derrota contra Las Águilas, Diego Cocca no quiso generar ninguna controversia y se mantuvo al margen en la conferencia de prensa.

“Del arbitraje y con el VAR, es offside, es un milímetro, lamentablemente nos tocó y es así. A veces un tema de interpretación te quedas con bronca. El arbitraje es el arbitraje, somos Atlas y construimos un equipo mentalmente fuerte para eso”, comentó el técnico de los Zorros.

Publicidad

Publicidad

Jugadores de Atlas rodean a Marco Antonio Ortiz (Imago7)

“Lo que pasó fue una expulsión que pudo ser evitable. Jugar con uno menos contra América es imposible. Me quedo con el equipo que peleó de igual a igual”, agregó Diego Cocca en relación a la roja que vio Aldo Rocha y la posterior derrota de su equipo.

Su regreso al Estadio Jalisco

Por último, Diego Cocca se mostró emocionado por haber vuelto al Estadio Jalisco después de tres años: “Fue lo más lindo de la noche. Lamentablemente no le pudimos regalar a la afición un triunfo, pero queremos que se sientan orgullosos del equipo que tienen.

Publicidad

Publicidad

“Hoy el equipo entregó todo, no sobró nada y eso quedó clarísimo. Agradezco el cariño de la gente, el telón. Estoy emocionado y contento, me da fuerza para trabajar convencido de que este equipo le va a dar alegrías a la gente de Atlas”, concluyó el técnico argentino.