Los destinos de los Diablos Rojos según su resultado ante los Tuzos por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Primera División de México.

Por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca visita a Pachuca este domingo 10 de mayo desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjunto van por la victoria para avanzar a Semifinales.

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El equipo conducido por Antonio Mohamed arriba a este duelo con la necesidad imperiosa de ganar para soñar con poder avanzar de instancia. Del otro lado, los Tuzos buscarán defender el 1-0 obtenido en la Ida pero querrán asegurar su boleta con otro triunfo.

¿Qué pasa si Toluca gana contra Pachuca por el Clausura 2026?

Si Toluca le gana a Pachuca en su casa, dependerá por cuántos goles le haga para poder pasar. Si le gana por 1-0 o por diferencia de un gol quedará eliminado porque los Diablos Rojos apenas igualarán el global. En esta igualdad, el que avance será el equipo de Hidalgo por tener ventaja deportiva al finalizar en la Fase Regular más arriba. Para pasar deberá ganar por diferencia de dos goles o más.

¿Qué pasa si Toluca empata contra Pachuca por el Clausura 2026?

Si Toluca empata ante Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla, quedará automáticamente eliminado del certamen nacional porque quedará debajo en el global tras la victoria 1-0 de los Tuzos en el Estadio Nemesio Diez la semana pasada.

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¿Qué pasa si Toluca pierde contra Pachuca por el Clausura 2026?

Si Toluca pierde de local ante Pachuca también estará eliminado de la Liguilla. No importa la cantidad de goles y si convierten los dos, estará afuera. Este escenario dejaría aún más golpeado a la institución escarlata al obtener dos derrotas en la serie.

En síntesis