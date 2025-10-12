La Selección Mexicana se despidió del Mundial Sub-20 2025 de Chile tras perder por 2-0 ante la Selección Argentina en cuartos de final y se rompió toda esa ilusión de poder ser campeones del mundo con un grupo de futbolistas que venían demostrando un gran nivel.

Desde hace años se ha formado una rivalidad con la Albiceleste por la cantidad de veces que se han enfrentado en competencias internacionales, y ya se podría considerar una especie de clásico. Por lo tanto, los sudamericanos aprovecharon la situación para burlarse del Tri y sus futbolistas.

El principal apuntado por la afición argentina fue nada más ni nada menos que Gilberto Mora, la joya mexicana de 16 años que fue la gran figura del equipo de Eduardo Arce en el torneo y que promete mucho de cara al futuro pensando en el Mundial 2026 con la mayor.

Sin embargo, su rendimiento en el partido de este sábado no fue el esperado: no logró destacar como en los cuatro encuentros anteriores, donde había anotado tres goles y dado dos asistencias. Es por ese motivo que en Argentina se burlaron de él en redes sociales.

Las burlas de argentinos a Gilberto Mora

“¿Jugó el Messi mexicano?”, publicó un usuario. “Hijos nuestros toda la vida…”, escribió otro hincha argentino. “¿Y el Messi mexicano?”, ironizó un fanático. “El Messi mexicano volvió a su realidad…”, agregó otro. “¿Por qué no pusieron a Gilberto ‘Messi’ Mora?”, expresó un usuario entre risas. “Al menos esta vez México sí llegó al quinto partido…”, señaló otro.

Entre los comentarios también se leyeron frases como: “Yo buscando al Super Gilberto Mora que los mexicanos decían que era buscado por el Barcelona, Real Madrid y Chelsea”, escribió un seguidor. “Gilberto Mora cuando le pusieron una Selección que hace más de dos pases seguidos”, comentó otro. “GILBERTO MORA INTERESA EN EL BARCELONA. Lamentablemente para su familia que ya tenía pasajes a España, el Barcelona interesado era el de Ecuador”, bromeó un usuario más.

