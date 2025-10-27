Este domingo la familia de Rodrigo Mondragón se enteró de la lamentable noticia de que el fiel aficionado al Cruz Azul había fallecido. Esto después de horas de búsqueda en hospitales y Locatel, hasta que en la Fiscalía de la Ciudad de México les informaron de su muerte. Ante las irregularidades, exigieron justicia y la necropsia sería la opción.

De acuerdo con lo publicado en el comunicado de la Protección Civil de la UNAM, los hombres que lo habían subido a la camioneta lo hicieron porque iba en estado de ebriedad, momentos después de subirlo a la camioneta, Mondragón se desvaneció y murió. Sin embargo, fueron los cuatro detenidos quienes hablaron después y mencionaron que “se les pasó la mano”.

Ante esto, se habló de la presencia de golpes por parte de la seguridad de la Universidad, incluso, uno de ellos ya tenía antecedentes penales. Tras haber confesado esto, se le realizó la necropsia con la idea de deslindar responsabilidades y este lunes se revelaron los resultados que terminan por contradecir el comunicado de la UNAM.

¿Qué reveló la necropsia?

De acuerdo con la información del hermano de la víctima, Pedro Mondragón, él confirma para Radio Fórmula que el dictamen forense revela que murió por “estrangulamiento” y no de un “paro cardiaco” y “desvanecimiento” como lo dio a conocer la universidad. La fuente revela que la familia denuncia encubrimiento y revictimización por parte de la Máxima Casa de Estudios.

La asfixia que le provocó la estrangulación fue la que terminó con su vida, ahora por parte de sus familiares se pide justicia, ya que su propio hermano menciona que han llegado a pensar que buscan dinero para dejar la situación como está, pero afirma que no es lo que ellos buscan, sino que la UNAM se haga responsable de lo sucedido.

