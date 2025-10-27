Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Revelan resultado de la autopsia de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que falleció en C.U.

Luego de las diferentes versiones, esto es lo que arrojó la autopsia de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Revelan autopsia de aficionado de Cruz Azul
© Foto de XRevelan autopsia de aficionado de Cruz Azul

Este domingo la familia de Rodrigo Mondragón se enteró de la lamentable noticia de que el fiel aficionado al Cruz Azul había fallecido. Esto después de horas de búsqueda en hospitales y Locatel, hasta que en la Fiscalía de la Ciudad de México les informaron de su muerte. Ante las irregularidades, exigieron justicia y la necropsia sería la opción.

Publicidad

De acuerdo con lo publicado en el comunicado de la Protección Civil de la UNAM, los hombres que lo habían subido a la camioneta lo hicieron porque iba en estado de ebriedad, momentos después de subirlo a la camioneta, Mondragón se desvaneció y murió. Sin embargo, fueron los cuatro detenidos quienes hablaron después y mencionaron que “se les pasó la mano”.

Contradicciones en la muerte del aficionado de Cruz Azul dejan mal paradas a la UNAM y a la Liga MX

ver también

Contradicciones en la muerte del aficionado de Cruz Azul dejan mal paradas a la UNAM y a la Liga MX

Ante esto, se habló de la presencia de golpes por parte de la seguridad de la Universidad, incluso, uno de ellos ya tenía antecedentes penales. Tras haber confesado esto, se le realizó la necropsia con la idea de deslindar responsabilidades y este lunes se revelaron los resultados que terminan por contradecir el comunicado de la UNAM.

¿Qué reveló la necropsia?

De acuerdo con la información del hermano de la víctima, Pedro Mondragón, él confirma para Radio Fórmula que el dictamen forense revela que murió por “estrangulamiento” y no de un “paro cardiaco” y “desvanecimiento” como lo dio a conocer la universidad. La fuente revela que la familia denuncia encubrimiento y revictimización por parte de la Máxima Casa de Estudios.

Publicidad
Tweet placeholder

La asfixia que le provocó la estrangulación fue la que terminó con su vida, ahora por parte de sus familiares se pide justicia, ya que su propio hermano menciona que han llegado a pensar que buscan dinero para dejar la situación como está, pero afirma que no es lo que ellos buscan, sino que la UNAM se haga responsable de lo sucedido.

En síntesis

  • La familia de Rodrigo Mondragón confirmó su muerte el domingo en la Fiscalía de la Ciudad de México.
  • La necropsia reveló que Rodrigo Mondragón murió por “estrangulamiento”, no por “paro cardiaco”.
  • Pedro Mondragón, hermano de la víctima, confirmó el dictamen forense a Radio Fórmula y denunció encubrimiento.
Publicidad
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026
Mundial 2026

Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026

Vucetich reveló qué equipo llega mejor al Clásico Regio
Liga MX

Vucetich reveló qué equipo llega mejor al Clásico Regio

Implementarán tecnología en la Liga MX para analizar jugadas
Liga MX

Implementarán tecnología en la Liga MX para analizar jugadas

¿Al-Nassr vs. Al-Ittihad va por TV Abierta? Cómo ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo
Futbol Internacional

¿Al-Nassr vs. Al-Ittihad va por TV Abierta? Cómo ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo