Pachuca y América se han enfrentado en los últimos años en instancias decisivas no solo en la Liga MX sino también en la Concachampions. Por ejemplo, Las Águilas eliminaron en los cuartos de final del Clausura 2024 a los Tuzos y avanzaron hasta conseguir su bicampeonato.

Por otro lado, Pachuca superó al América en la semifinal de la Concachampions 2024 y el equipo de Guillermo Almada no le permitió jugar el Mundial de Clubes 2025 al club azulcrema. En medio de esta rivalidad, a Salomón Rondón le consultaron si el conjunto de Coapa es el más grande de México y su respuesta fue sorprendente.

“No me parece el más grande porque si no mal recuerdo aquel partido (la vuelta de cuartos de final del Clausura 2024) quedó bastante manchado por lo que pasó antes del gol. Era un saque lateral para nosotros, donde seguramente el partido se hubiese terminado ahí y no estuviésemos hablando del tricampeonato, estoy totalmente convencido de eso”, comentó en primera instancia el delantero venezolano en Fox Sports.

“Me parece que esta liga es muy competitiva, donde cualquiera puede ser campeón. Con mucha responsabilidad te digo, no es el más grande“, agregó Salomón Rondón, quien luego manifestó que a cualquier equipo de la Liga MX le gustaría estar en la posición de Pachuca.

Salomón Rondon enfrentando al América (Getty Images)

“También digo con mucha responsabilidad, cualquiera de los equipos de la Liga MX hubiese dado lo que tiene por haber jugado la Copa Intercontinental que nosotros jugamos y seguramente el Mundial de Clubes”, comentó el goleador de los Tuzos.

A pesar de ser el campeón vigente, Pachuca no clasificó a la Concachampions 2025 como sí lo hizo el América, aunque los Tuzos sí jugarán el Mundial de Clubes y los de Coapa no lo harán. Por lo tanto, la única posibilidad de que el equipo de Guillermo Almada y el de André Jardine vuelvan a enfrentarse en una eliminatoria sería en la Liguilla del Clausura 2025.

