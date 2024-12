Santos Laguna ya comenzó su pretemporada pensando en los desafíos que tendrá en el 2025 después de un muy pobre 2024. La principal novedad de los Guerreros es la llegada de Fernando Ortiz, quien en las últimas horas fue presentado de manera oficial como entrenador del conjunto albiverde.

Al mismo tiempo, la directiva lagunera comienza a pensar en el rearmado de la plantilla de cara al próximo Torneo Clausura y, en ese sentido, ya se saben cuáles serán los primeros dos futbolistas que no continuarán en Torreón.

Se trata de Vladimir Loroña y Hugo Rodríguez, quienes por diferentes circunstancias se alejarán de Santos Laguna una vez terminado el 2024. De acuerdo a lo informado por la propia institución a través de dos comunicados, el lateral derecho de 26 años no seguirá en el club ya que no se hará uso de la opción de compra que posee su préstamo desde Tigres UANL, mientras que el zaguero (34) no renovará su contrato que caduca el 31 de diciembre.

Vladimir Loroña (foto) y Hugo Rodríguez no seguirán en Santos Laguna a partir del 2025. (Getty Images)

Vale destacar que Loroña disputó ocho encuentros con Santos Laguna teniendo en cuenta su participación en los torneos Clausura, Apertura y Leagues Cup 2024. En tanto, Rodríguez, quien se encuentra en el conjunto guerrero desde 2019, jugó 114 partidos y convirtió seis tantos.

El ex Santos Laguna que podría transformarse en refuerzo para el Clausura 2025

Por otro lado, este sábado 30 de noviembre trascendió la información de que José Abella podría transformarse en refuerzo de Santos Laguna tras su salida de FC Juárez. Incluso, se dio a conocer una foto del defensa en la que se lo puede ver con la indumentaria de entrenamiento del club santista y junto a nada menos que Carlos Acevedo.

De esta forma, el bicampeón de la Liga MX con Atlas volvería a la entidad lagunera tras tres años y medio. Por ello, se espera que Santos Laguna haga oficial el fichaje del jugador de 30 años en los próximos días.

