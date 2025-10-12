Lamentablemente, la Selección Mexicana Sub 20 terminó fuera del Mundial después de una derrota ante Argentina. Uno de los jóvenes que más sintió la derrota fue Gilberto Mora, ya que al final del encuentro se le pudo ver llorando y molesto por el resultado y sobre todo por quedar eliminados en un momento en el que pensaban que tenían oportunidad de ir por la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Desde luego que su desempeño le permitió estar en boca de todos y en la mira de algunos clubes en Europa que desean hacerse de su fichaje. Fue su propia agente quien mencionó que sí había mucho interés por llevarse al joven de apenas 16 años de edad, por lo que estarían analizando las propuestas que hay por él antes de que llegue a la mayoría de edad.

ver también La millonaria cifra que Xolos de Tijuana y Rafaela Pimienta habrían fijado por Gilberto Mora

Tomando en cuenta esto, el día de ayer la cuenta de la Ligue 1 en Español hizo una polémica publicación en sus redes sociales en la que compartió una de las imágenes de Selección Mexicana donde estaba Guillermo Ochoa con Gil, y le pedían al portero nacional que hablara con él para que en un futuro el jugador de Tijuana fuera parte de la Liga Francesa.

Publicidad

Publicidad

Y es que hay que recordar que Memo tiene un pasado en el AC Ajaccio, por lo que ya formó parte de esta liga. Es por ello que se hizo la referencia para que el jugador de Xolos pudiera llegar más adelante y jugar con ellos. Hasta ahora se desconoce a qué equipo podría irse el mexicano y tiene casi un año para poder decidir si no es que antes un conjunto apuesta por él.

Por el momento, Mora estaría de regreso con el conjunto de Xolos para ponerse a las órdenes de Sebastián Abreu y disputar el próximo partido de la Liga MX en la Jornada 13 cuando se enfrenten ante Puebla. El equipo se encuentra aún en zona de clasificación para este semestre por lo que su vuelta con el equipo podría ayudarles ya con la experiencia que tuvo en esta competencia internacional.