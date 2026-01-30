¿Pumas UNAM vs. Santos Laguna va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Pumas UNAM y Santos Laguna se miden por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX luego del breve receso que tuvo el torneo por los amistosos de la Selección Mexicana. El cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y ambos equipos llegan con realidades opuestas.

El encuentro comenzará a las 21:00 hs (CDMX) y se presenta como una buena oportunidad para el invicto Pumas (una victoria y dos empates) no solo por localía, sino también porque Santos Laguna está penúltimo con apenas un punto de nueve posibles.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre Pumas UNAM y Santos Laguna de este viernes 30 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video. Además, en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de TUDN.

¿Cómo llegan Pumas y Santos Laguna al partido?

Pumas logró rescatar un empate 1-1 con León en su última presentación del Clausura 2026 gracias a un gol de Juninho Vieira a los 75 minutos. Santos Laguna, por su parte, igualó 2-2 con Juárez y sumó su primera y única unidad en lo que va del certamen tras haber sufrido dos derrotas consecutivas.

