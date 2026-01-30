Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Pumas UNAM vs. Santos Laguna va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Los Felinos reciben a los Guerreros en el Estadio Olímpico Universitario por la Jornada 4 con el objetivo de estirar su invicto.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas y Santos Laguna se enfrentan por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX
© Foto propia de BolavipPumas y Santos Laguna se enfrentan por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas UNAM y Santos Laguna se miden por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX luego del breve receso que tuvo el torneo por los amistosos de la Selección Mexicana. El cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y ambos equipos llegan con realidades opuestas.

Publicidad

[Mira EN VIVO Pumas UNAM vs. Santos Laguna con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El encuentro comenzará a las 21:00 hs (CDMX) y se presenta como una buena oportunidad para el invicto Pumas (una victoria y dos empates) no solo por localía, sino también porque Santos Laguna está penúltimo con apenas un punto de nueve posibles.

¿Cómo ver el partido en México?

El partido entre Pumas UNAM y Santos Laguna de este viernes 30 de enero podrá verse en México por Vix Premium, señal a la cual se puede acceder a través de Amazon Prime Video. Además, en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de TUDN.

¿Cómo llegan Pumas y Santos Laguna al partido?

Pumas logró rescatar un empate 1-1 con León en su última presentación del Clausura 2026 gracias a un gol de Juninho Vieira a los 75 minutos. Santos Laguna, por su parte, igualó 2-2 con Juárez y sumó su primera y única unidad en lo que va del certamen tras haber sufrido dos derrotas consecutivas.

Publicidad
¡De lujo! Pumas UNAM anuncia refuerzo top antes de la jornada 4 vs. Santos Laguna

ver también

¡De lujo! Pumas UNAM anuncia refuerzo top antes de la jornada 4 vs. Santos Laguna

En síntesis

  • Pumas UNAM y Santos Laguna juegan este viernes 30 de enero a las 21:00.
  • El partido se disputará en el Estadio Olímpico Universitario por el Clausura 2026.
  • Vix Premium transmitirá el juego en vivo para todo México.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El descartado de Efraín Juárez para la Concachampions con Pumas
Pumas de la UNAM

El descartado de Efraín Juárez para la Concachampions con Pumas

Dani Alves volvería del retiro para salvar a su equipo del descenso
Futbol Internacional

Dani Alves volvería del retiro para salvar a su equipo del descenso

¿Cómo vivió Carrasquilla la lesión que sufrió Kevin Mier?
Pumas de la UNAM

¿Cómo vivió Carrasquilla la lesión que sufrió Kevin Mier?

Real Madrid vs. Benfica: día, horario y TV de los Playoffs
Champions League

Real Madrid vs. Benfica: día, horario y TV de los Playoffs

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo