Pumas UNAM y Pachuca jugarán uno de los duelos más trascendentales de sus últimos años, cuando se enfrenten esta tarde en CU para definir el último boleto de clasificación. Se viene el partido de vuelta de la segunda semifinal de la Liguilla del Clausura 2026, y para ello, auriazules y blanquiazules chocarán en noventa minutos a todo o nada.
En el encuentro de ida de la serie entre estos dos grandes equipos candidatos, celebrada en el Estadio Hidalgo, los ‘Tuzos’ se impusieron por 1-0 ante los ‘Universitarios’. Oussama Idrissi fue el autor del único gol del Pachuca en ese primer cruce, en una jugada de laboratorio que el marroquí definió tras ejecutar el tiro de esquina.
Con ese resultado inicial, en esta vuelta si Pumas gana por cualquier resultado clasifica. Los ‘Felinos’ cuentan con ventaja deportiva, por lo que si logran un triunfo, aunque sea por la mínima, avanzarán por tener mejor posición en la tabla general. Al mismo tiempo, Pachuca clasifica si empata o gana el juego, ya que se quedaría con en el global.
Solari o Juárez, uno de ellos será finalista [Foto: Getty]
Para esta revancha de semifinales de la Liga MX, habrá una ausencia importante que puede causar serias consecuencias en la llave entre Pumas y Pachuca. La visita no tendrá a Eduardo Bauermann, su mejor zaguero, ya que fue expulsado en el cierre del primer duelo. Así, los ‘Tuzos’ tendrán una defensa emparchada para sostener la ventaja.
El partido Pumas UNAM vs. Pachuca se llevará a cabo HOY domingo 17 de mayo, desde el Estadio Olímpico Universitario, por la vuelta de semifinales del Clausura 2026. El compromiso está programado por la Liga MX para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, para que los aficionados asistentes puedan llegar a tiempo a casa.
Qué resultado necesita Pumas UNAM para eliminar a Pachuca en la vuelta de la semifinal de Liga MX
Este domingo por la tarde-noche, y a diferencia del juego de ida, el enfrentamiento de vuelta tendrá múltiples transmisiones en México. Por televisión, los fanáticos podrán ver el partido por TUDN, Canal 5 y TV Azteca, y vía streaming, a través de ViX Premium y Azteca Deportes Network. Sin embargo, la mejor cobertura la tendrás en el minuto a minuto de Bolavip.