Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Pumas y Pachuca , por la vuelta de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. ¡Todo a tono para la definición!

En una jornada con clima agradable pero cielo nublado, CU aguarda por la fiesta de esta tarde : el Estadio Olímpico Universitario comenzará a poblarse en algunos momentos de aficionados que llegan con toda su ilusión para buscar la remontada.

La vuelta entre Pumas y Pachuca se podrá ver por televisión a través de TUDN , Canal 5 y TV Azteca . Además, también pasarán el partido en forma online las plataformas de streaming ViX Premium y Azteca Deportes Network para todo México.

Daniel Quintero Huitrón será el juez principal encargado de impartir justicia en la revancha entre Pumas y Pachuca este domingo en CU. Diana Stephania Pérez Borja estará al frente del VAR junto a Salvador Pérez Villalobos.

Una multitud se hizo presente en las inmediaciones del recinto anfitrión del partido, y desde hace algunos instantes comenzó a ocupar las gradas. Se espera una entrada histórica en la casa de los Pumas, con presencia de una pequeña parcialidad visitante.

La delegación del cuadro visitante ya estacionó en la puerta del Olímpico Universitario, ingresando en medio de un clima hostil de los fanáticos del equipo local. Los dueños de casa le quieren hacer sentir el rigor a los 'Tuzos'.

La delegación local arribó en su autobús al estadio para prepararse para el encuentro. Efraín Juárez fue el primero en bajar del micro para entrar al estadio y dirigirse al vestidor, donde comenzará una tarde muy emotiva para los 'Felinos'.

Estas son las alternativas que tendrán Juárez y Solari junto a ellos para el complemento:

De todos los futbolistas que saldrán al campo, los once de Pumas y diez de Pachuca eran los 'esperados' para una semifinal. La baja sensible es la de Eduardo Bauermann , central titular blanquiazul, que fue expulsado en la ida. ¿Podrán los 'Tuzos' avanzar sin él?

Se palpitan los momentos previos y estalla CU con un impactante recibimiento del público, que se acercó a vivir un ansiado espectáculo: Pumas y Pachuca ya están en el campo para comenzar a disputar la revancha. ¡Se cae el cielo con fuegos artificiales de todo tipo!

En el amanecer del juego, Juninho lo tuvo debajo del arco pero Rivera le tapó el remate en la línea cuando había metido un bombazo. Morales la bajó de cabeza, el brasileño tiró y se fue al córner.

¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del juego entre Pumas y Pachuca, por la vuelta de la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX. Todos los fanáticos presentes saltan alocados con el pitazo inicial del juez. ¿Quién será finalista?

En otra jugada similar, Antuna desbordó y mandó el centro, Morales ganó de cabeza, y Adalberto Carrasquilla disparó de volea pero su fuerte remate se marchó por encima del travesaño.

Sigue aquí y al instante todo lo que suceda en la revancha entre 'Felinos' y 'Tuzos' por un lugar en la gran final.

Pumas UNAM y Pachuca jugarán uno de los duelos más trascendentales de sus últimos años, cuando se enfrenten esta tarde en CU para definir el último boleto de clasificación. Se viene el partido de vuelta de la segunda semifinal de la Liguilla del Clausura 2026, y para ello, auriazules y blanquiazules chocarán en noventa minutos a todo o nada.

En el encuentro de ida de la serie entre estos dos grandes equipos candidatos, celebrada en el Estadio Hidalgo, los ‘Tuzos’ se impusieron por 1-0 ante los ‘Universitarios’. Oussama Idrissi fue el autor del único gol del Pachuca en ese primer cruce, en una jugada de laboratorio que el marroquí definió tras ejecutar el tiro de esquina.

Con ese resultado inicial, en esta vuelta si Pumas gana por cualquier resultado clasifica. Los ‘Felinos’ cuentan con ventaja deportiva, por lo que si logran un triunfo, aunque sea por la mínima, avanzarán por tener mejor posición en la tabla general. Al mismo tiempo, Pachuca clasifica si empata o gana el juego, ya que se quedaría con en el global.

Solari o Juárez, uno de ellos será finalista [Foto: Getty]

Para esta revancha de semifinales de la Liga MX, habrá una ausencia importante que puede causar serias consecuencias en la llave entre Pumas y Pachuca. La visita no tendrá a Eduardo Bauermann, su mejor zaguero, ya que fue expulsado en el cierre del primer duelo. Así, los ‘Tuzos’ tendrán una defensa emparchada para sostener la ventaja.

El partido Pumas UNAM vs. Pachuca se llevará a cabo HOY domingo 17 de mayo, desde el Estadio Olímpico Universitario, por la vuelta de semifinales del Clausura 2026. El compromiso está programado por la Liga MX para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, para que los aficionados asistentes puedan llegar a tiempo a casa.

Este domingo por la tarde-noche, y a diferencia del juego de ida, el enfrentamiento de vuelta tendrá múltiples transmisiones en México. Por televisión, los fanáticos podrán ver el partido por TUDN, Canal 5 y TV Azteca, y vía streaming, a través de ViX Premium y Azteca Deportes Network. Sin embargo, la mejor cobertura la tendrás en el minuto a minuto de Bolavip.