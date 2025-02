En el marco de la Jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL tuvo una dolorosa caída ante Juárez de local que, no solo fue una noche negra para la afición, si no que además no pudieron seguir escalando en la tabla y fueron alcanzados por el rival de turno, ambos ahora con 16 puntos.

Sin embargo, pese a la derrota, una situación se dio por fuera del campo de juego que generó sorpresa en propios y extraños. Cuando iba el minuto 85 y el equipo tenía la chance de empatar el partido, Uriel Antuna tuvo una oportunidad de oro.

El extremo de 27 años recibió un rechazo en la puerta del área y, casi sin dudarlo, la paró de pecho, la bajó y sacó un derechazo que salió sumamente desviado. Esto provocó instantáneamente una risa en el comentarista de la trasmisión de TV Azteca.

Esto fue publicado en redes sociales y en ‘X’ muchos se unieron al momento deslizando que un jugador de la jerarquía que había mostrado Antuna no podía tener semejante fallo. A otros, en cambio, le generó sorpresa la reacción del comentarista del partido.

En lo que va de la temporada, el futbolista lleva, entre los regiomontanos y Cruz Azul, 27 partidos sin goles convertidos y una asistencia. Estas cifras reflejan el mal rendimientos del atacante, lejos de los números que supo mostrar hace apenas unos años.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL por el Clausura 2025?

De cara asimilar la derrota, el equipo quiere olvida rápido la derrota ante Juárez y tendrá revancha de manera rápida. Por la Jornada 10 se medirá en condición de visitante ante Necaxa el próximo sábado 1° de marzo. El encuentro será desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Victoria en la ciudad de Aguascalientes.

