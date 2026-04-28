Tigres UANL reanudará este martes su participación en el plano internacional, cuando visite a sus pares de Nashville, en horas de la tarde en el GEODIS Park de Tennessee. Los ‘Universitarios’ quieren mantener viva la ilusión de conquistar la Concachampions 2026, y para ello, deben obtener un buen resultado en su incursión de hoy en el país vecino.

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En primer término, los ‘Felinos’ llegan a esta instancia de la competencia tras dejar en el camino a Seattle Sounders, por un global de 3-3, donde pasaron por ‘gol de visitante’. En la ida, los mexicanos se impusieron por 2-1 como local (Ozziel Herrera y Ragen e/c), y en la vuelta, cayeron por 3-1 fuera de casa (Joaquim).

Por su parte, los ‘Boys in Gold’ arriban a esta ronda del certamen continental luego de eliminar al Club América, por un triunfo global de apenas 1-0. En el primer cruce de la serie, los estadounidenses igualaron 0-0 en casa, mientras que en el segundo choque vencieron por 1-0 como visitantes (Hany Mukhtar).

Ahora, por primera vez en la historia, Tigres UANL y Nashville se verán las caras en semifinales de la CONCACAF Champions Cup, en busca del primer finalista de la edición 2026. Esta tarde, el equipo de Guido Pizarro jugará en un contexto muy hostil en los Estados Unidos, donde no tuvo una buena experiencia ante su último oponente.

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Tigres ante un duro desafío en el extranjero [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Tigres gana, empata o pierde ante Nashville por la Concachampions 2026?

En caso de darse cualquiera de los tres escenarios posibles, el resultado no será definitorio ya que faltará la revancha de la serie entre auriazules y dorados. Tal como las fases anteriores del torneo internacional, la semifinal también se disputará a partidos de ida y vuelta, definiéndose la llave en Nuevo León.

Por supuesto, más allá de este postulado claro, para el cuadro mexicano será clave marcar y traerse un buen resultado ya que cuenta el “gol de visitante”. La vuelta la jugará en casa, y si bien ya tiene antecedentes donde pudo construir una épica (como con Seattle), no puede volver a arriesgarse a otra situación límite así.

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¿Cuándo y dónde ver Tigres vs. Nashville por la Concachampions 2026?

El partido Nashville SC vs. Tigres UANL se disputará HOY martes 28 de abril, en el GEODIS Park, a partir de las 18.30 hora CDMX, por la ida de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup 2026. El encuentro de esta tarde contará con la transmisión en vivo y en directo en exclusiva para todo México de la plataforma de streaming FOX One.