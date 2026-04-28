El GEODIS Park será el anfitrión de un gran espectáculo de la Concachampions 2026, cuando se dé comienzo oficial a las semifinales de esta edición del certamen continental. Nashville SC, una de las sorpresas del torneo, recibirá en su casa y en un marco caliente a Tigres UANL, uno de los máximos favoritos a quedarse al cierre con el trofeo.

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En la antesala del encuentro de ida de la serie, que se llevará a cabo esta tarde, el local sufrió una baja muy importante que ciertamente condicionará su suerte en la llave copera. El entrenador dio a conocer la alineación de su equipo para enfrentar a los ‘Universitarios’, con la ausencia de un futbolista de altísima relevancia para el colectivo.

Dentro de los elegidos por el estratega de Nashville SC, se destaca la baja del goleador Sam Surridge. El centrodelantero británico es el máximo artillero y principal arma ofensiva de los ‘Boys in Gold’, y no será parte del juego de este martes. El futbolista extranjero no aparece ni siquiera en la banca de suplentes en el juego ante Tigres UANL.

Nashville SC sale sin Sam Surridge [Foto: Getty]

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Según reveló hace instantes Ben Wright, periodista que cubre la campaña del elenco estadounidense, padeció una lesión de último momento en la espalda. “Será llevado de a poco y semana a semana”, afirmó el corresponsal norteamericano, que no aseguró tampoco su presencia en la revancha de semifinales de Concachampions.

La noticia causó un shock inmediato entre los aficionados de Nashville SC, ya que Sam Surridge venía de marcar un doblete ante Charlotte FC el último fin de semana, sin mostrar sensaciones de dolencia. Justo cuando parecía que el killer podía estar a disposición con su mejor nivel, tuvo ese percance y no estará hoy en el partido de ida en Tennessee.

Para tomar dimensión de lo trascendental de Sam Surridge para los ‘Coyotes’, suma 61 anotaciones en 98 partidos en el club de los Estados Unidos. Se trata de una pérdida invaluable para el equipo de B. J. Callaghan contra los dirigidos por Guido Pizarro. El conjunto mexicano tendrá que aprovechar esto para intentar irse a México con la valla invicta.

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Con la pérdida de Sam Surridge, este será el once titular de Nashville SC para medirse ante Tigres UANL en la ida de la semi de la Concachampions 2026: Schwake; Baker-Whiting, Woledzi, Palacios, Nájar; Tagseth, Yazbek; Muyl, Espinoza; Madrigal y Mukhtar. Por su parte, en el banquillo estarán Willis, Valdez, Lovitz, Maher, Acosta, Mohammed, Corcoran, Pacius, Bauer, Knight y Qasem.