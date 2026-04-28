La atrapante serie que se aproxima entre Nashville SC y Tigres UANL hará esperar todavía un poco más a los espectadores que estaban prendidos a la televisión para ver el encuentro. Es que el juego de este martes en Tennessee fue retrasado hace instantes y así ratificado por las autoridades a través de las vías oficiales pertinentes de los clubes.

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Cuando todos estaban dispuestos a seguir el partido desde las 18.30 horas, como estaba estipulado el inicio, la organización de la Concachampions 2026 postergó el arranque del cruce de ida. Por motivos externos a ambos equipos, los directivos se reunieron con las autoridades de la competición y acordaron comenzar el juego de hoy un rato más tarde.

Esta determinación surge de las intensas lluvias que están azotando la ciudad e impedían el correr normal del balón sobre el terreno de juego del GEODIS Park del Nashville SC. Los mandatarios del cuadro local sugieron cambiar el horario del compromiso sobre la hora, y con el visto bueno de sus pares de Tigres UANL, se llegó a un mutuo acuerdo al respecto.

Bajo tales circunstancias, ambas instituciones dieron a conocer que el puntapié inicial se pasó para las 19.30 horas, treinta minutos después de la hora señalada en un principio. Los asistidores al estadio debieron meterse a resguardo y allí se quedarán hasta que la organización de la Concachampions 2026 les dé el OK para regresar a sus butacas.

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A través de sus redes sociales, Tigres compartió el comunicado oficial y explicó las razones: “Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona, y tras consultar con las partes interesadas locales, la Concacaf ha anunciado que el inicio del partido ha sido retrasado”. De este modo, transmitieron tranquilidad ante la impaciencia de los fans, que veían que el duelo no comenzaba a horario.

⚠ Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona, y tras consultar con las partes interesadas locales, la Concacaf ha anunciado que el inicio del partido de semifinales de @TheChampions 2026 de esta noche, entre el Nashville SC (USA) y Tigres UANL (MEX) en el GEODIS… https://t.co/fvr5H4jARG pic.twitter.com/3chL6ecvve — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 29, 2026

Afortunadamente, la reprogramación de Nashville SC vs. Tigres UANL no afectará a otros partidos de la jornada. Es que este martes no hay estipulados otros compromisos de la Concachampions 2026, ya que la segunda semifinal se jugará recién el día de mañana. Hoy sólo tendrá el encuentro entre los ‘Boys in Gold’ y los ‘Felinos’, que se enfrentarán desde las 19.30 horas en el GEODIS Park.

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