Toluca vs. Rayados: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025

Conoce todos los detalles para no perderte el duelo de vuelta entre Toluca y Rayados: fecha, horario y canales de transmisión del partido que definirá al finalista del Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

Este miércoles se disputaron las primeras semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Al igual que frente al América hace unos días atrás, Rayados volvió a hacerse fuerte de local y se llevó la ventaja por un gol ante Toluca en el Gigante de Acero.

Sin embargo, los Diablos Rojos no solo contarán con la ventaja de la localía para el partido de vuelta, sino también la deportiva. Gracias a su mejor posición en la tabla, un 1-0 les permitirá acceder nuevamente a la gran final del torneo del futbol mexicano.

El segundo partido se jugará este sábado desde las 21:10 hs en el Nemesio Díez, donde Toluca buscará dar vuelta la serie y conseguir su pase a la final. Antes, Tigres y Cruz Azul se enfrentarán en el Volcán para definir al otro finalista del Apertura 2025.

Toluca intentará repetir la historia del torneo pasado donde fue campeón y se hizo muy fuerte jugando de local junto a su afición, mientras que Rayados buscará mantener la ventaja que consiguió en la ida y dar un paso más hacia la final del Apertura 2025.

Detalles de la televisación

El partido podrá verse por:

  • Azteca 7
  • Fox Sports
  • Canal 5 de Televisa
  • TUDN
Además, la transmisión estará disponible en streaming a través de ViX, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro que promete ser muy intenso desde el minuto uno.

