Vicente Sánchez dejó Cruz Azul hace algunos meses luego de ganar la edición 2025 de la Concachampions. Pese a que a nivel local no pudo trascender y siempre dio la sensación que estaba para más, la directiva decidió finalizar con el vínculo pese a obtener el trofeo continental.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el director técnico uruguayo podría tener una nueva aventura en México, pero con un conjunto muy particular que daría un gran golpe en el torneo. Se trata de Atlante, que volvería a la Liga MX tras más de 10 años y el DT podría volver a trabajar en el país, según información de Mediotiempo.

El conjunto atlantista recientemente anunció el despido de Miguel de Jesús Fuentes tras la eliminación a manos del Tepatitlán en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga de Expansión, por lo que el puesto está vacante, aunque faltaría aún un semestre para la vuelta del club a Primera División.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la intención del Atlante es comprar la franquicia de Mazatlán y ocupar ese lugar para lograr así su ascenso, que se le ha negado en años recientes pese a los éxitos deportivos debido al formato que se impuso en el futbol mexicano. El mismo medio aporta que ambas partes habrían llegado a un acuerdo.

De concretarse, el cambio se aprobaría y se haría oficial en poco más de dos semanas, el 9 de diciembre, cuando se celebre la próxima Asamblea de Dueños de la Liga MX, un proceso burocrático, pero que tiene un peso considerable para lo que pueda suceder.

¿Cómo fue el paso de Vicente Sánchez por Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, Vicente Sánchez dirigió 28 compromisos del equipo capitalino, en los que cosechó 18 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas, significando un 70,23% de efectividad de los puntos. Llegó a Semifinales del Clausura 2025 y obtuvo el mencionado trofeo internacional.

Publicidad

Publicidad

En síntesis